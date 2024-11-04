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Eskrim Kültürü Türkiye'ye Yayılacak

Eskrim Kültürü Türkiye\'ye Yayılacak

TEF Başkan Yardımcısı Baydil, eskrim kültürünü yayarak genç yetenekleri keşfetmeyi amaçlıyor.

04.11.2024 11:47
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Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkan Yardımcısı Bilgehan Baydil, eskrim kültürünü Türkiye'nin her noktasına yayarak potansiyelli gençleri keşfetmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bilgehan Baydil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskrimin Türkiye'de her geçen yıl gelişen bir branş olduğunu dile getirdi.

Bu gelişimin elde edilen başarılara yansıdığını anlatan Baydil, "Başarı grafiğimiz her sene artıyor. Nisanur Erbil ve Enver Yıldırım son olimpiyatlara kota aldı. Hakan Akkaya da Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde bronz madalya kazandı. Ümitlerimiz yüksek. Gençlerimiz bizim için çok önemli. Bir şeyler elde etmelerini umuyoruz. Yüzyıllarca dünyaya kılıçla hükmetmiş bir milletiz. Bir Türk eline kılıç aldıysa her zaman umut vardır." diye konuştu.

Baydil, yaşadıkları bazı sıkıntıların olduğunu belirterek, "Şu anda eskrimin en büyük sıkıntıları malzeme ve tesis problemi. Altyapıyı daha aktif şekilde kullanabilirsek çok büyük başarılar elde ederiz. Gençlerimiz bu alanda çok yetenekli. Biz de daha yeni yönetime geldik. Buna yönelik çalışmalar yapacağız. Şu anda planlarımızı yapma aşamasındayız. Eskrim branşında ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Potansiyelli gençleri bu sporun içine katmak istiyoruz"

TEF Başkan Yardımcısı Baydil, yeni döneme ilişkin bazı planlamalar yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"En büyük amacımız eskrim kültürünü Türkiye'nin tamamına yaymak. Bunun için önümüzde bazı engeller var. Bu aşamada bazı planlar yapıyoruz. Planlı ve kademeli bir şekilde bu süreci ilerletebilirsek gelecekte daha başarılı olacağız. Alttan gelen bir potansiyel var fakat bunu tam anlamıyla kullanamıyoruz. Bu potansiyeli kullanmak en büyük hedeflerimizden biri. Ülkeye eskrim kültürünü yaydıktan sonra alttan gelen potansiyelli gençleri bu sporun içine katmak istiyoruz."

Kaynak: AA

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