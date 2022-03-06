Eskrimde Kadın Kılıç Milli Takımı, Atina'da 13'üncü oldu - Son Dakika

Kadın Kılıç Milli Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Büyükler Dünya Kupası'nı 13'üncü bitirdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Atina'da düzenlenen organizasyonda Fatma Zehra Köse, Deniz Selin Ünlüdağ ve Nisanur Erbil'den oluşan Kadın Kılıç Milli Takımı mücadele etti.

Milli takım, Tablo 16'da karşılaştığı ABD'ye 45-43 yenilmesinin ardından sıralama karşılaşmalarında Bulgaristan, Büyük Britanya ve Kazakistan ile oynadığı maçlar sonucu, 21 takımın mücadele ettiği organizasyonda 13. sırada yer aldı.