ESOGÜ Birimler Arası Futbol Turnuvası'nda kupanın sahibi belli oldu - Son Dakika
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ESOGÜ Birimler Arası Futbol Turnuvası'nda kupanın sahibi belli oldu

14.10.2022 10:22
ESOGÜ Birimler Arası Futbol Turnuvası'nda kupanın sahibi belli oldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ESOGÜ halı sahalarında düzenlenen 'Birimler Arası Personel Futbol Turnuvası' tamamlandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ESOGÜ halı sahalarında düzenlenen 'Birimler Arası Personel Futbol Turnuvası' tamamlandı.

ESOGÜ'de düzenlenen turnuvada farklı birimlerden oluşan takımlar mücadele etti. Turnuvanın finalinde Hastane-1 Takımı, Koruma ve Güvenlik Amirliği Takımını penaltı atışları ile 5-4 yenerek kupanın sahibi oldu. Üçüncülüğü ise Hastane-2 Takımını 4-3 yenen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kazandı. Turnuvanın kapanış seremonisi ve kupa töreni, üniversite yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilirdi. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise turnuvaya katılan ve centilmence mücadele eden tüm takımlara teşekkür edildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ESOGÜ Birimler Arası Futbol Turnuvası'nda kupanın sahibi belli oldu - Son Dakika

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