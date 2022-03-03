Espiye'de heyelan meydana gelen grup yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Espiye'de heyelan meydana gelen grup yolu ulaşıma açıldı

03.03.2022 11:19
Espiye'de heyelan meydana gelen grup yolu ulaşıma açıldı

Giresun'un Espiye ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Soğukpınar-Ericek grup yolu ulaşıma açıldı.

Giresun'un Espiye ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Soğukpınar- Ericek grup yolu ulaşıma açıldı.

Taflancık köyü mevkisinde dün meydana gelen heyelan sonrası Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmayla grup yolu kayalar ve topraktan temizlendi.

Çalışmanın tamamlanmasıyla ulaşıma açılan yolda araç geçişleri başladı.

Öte yandan heyelan anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

YORUMLAR
500
Fiyat artışları (4) Fiyat artışları (4) Doğankent Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Muhittin Pir seçildi Doğankent Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Muhittin Pir seçildi

Giresun, Ericek, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Espiye'de heyelan meydana gelen grup yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:14 Talimat Erdoğan'dan geldi! Hastanelerden randevu alamayan vatandaşlar için yeni düzenleme yapılacak
11:07 Ermenistan Azerbaycan'a ateş açtı!
11:05 Mahalleli peşini bırakmadı! Yoldan geçen kadını taciz eden adamın evini taşladılar: İn aşağı in
11:01 TÜİK, Şubat ayı zam şampiyonunu açıkladı! Karnabahar'ın oranına hiçbiri yaklaşamıyor
10:53 İtalya'nın Dostoyevski kararından sonra İngiltere'de Rus kedilerine yaptırım uyguladı: Şovlara katılamayacaklar
10:50 3 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 876 lira seviyesinden işlem görüyor
10:49 Alkolün dozunu fazla kaçıran Jose Sosa alkol şişesini saklayamadı, Özlem Yıldız'la yakalandı!
10:39 1 milyon Ukraynalı mülteci Avrupa'ya dağıldı!
10:24 Kiracıların beklediği zam oranı belli oldu! Ev sahipleri en fazla yüzde 25,98 zam yapabilecek
10:22 Rusların ele geçirdiği Kherson şehri "Ukrayna'nın dünyaya açılan kapısı" olarak biliniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 11:23:52. #1.13#
SON DAKİKA: Espiye'de heyelan meydana gelen grup yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement