Esra Bayrak Altın, Fatma Damla Gümüş Kazandı

Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin Çekya'daki 9. ve son ayağında yarışan Esra Bayrak altın, Fatma Damla Altın ise gümüş madalya kazandı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Olomouc kentinde düzenlenen organizasyonun ilk günü sona erdi.
Kadınlar uzun atlama disiplininde mücadele eden sporculardan Esra, 5,68 metreyle birinci, Fatma Damla ise 5,64 metreyle 2'nci oldu.
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