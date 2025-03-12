Esra Yıldız Kahraman Çeyrek Finale Yükseldi

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, adını çeyrek finale yazdırdı.

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın öğlen seansında 3 milli boksör ringe çıktı.

Şampiyonada 57 kiloda mücadele eden son olimpiyat üçüncüsü Esra Yıldız Kahraman, son 16 turunda Azerbaycan'dan Aynur Mikayilova'yı üç rauntta da yenerek çeyrek finalist oldu. Milli sporcu, çeyrek final müsabakasına yarın çıkacak.

Ringe çıkan diğer milli sporculardan 48 kiloda Nurselen Yalgettekin ile 75 kiloda Yaren Düztaş, rakiplerine yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etti.

Şampiyonada TSİ 20.00'den itibaren başlayacak akşam seansında Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu 52 kiloda, iki dünya üçüncülüğü bulunan Sema Çalışkan ise 70 kiloda ringe çıkacak.