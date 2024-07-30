Esra Yıldız Kahraman Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son 16 turuna yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, Malili Marine Fatoumatta Colette Camara'yı 5-0 yenerek son 16 turuna yükselmeyi başardı.
North Paris Arena'da yapılan kadınlar 57 kilo ilk tur müsabakasında milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Camara ile mücadele etti.
Rakibini 5-0 yenerek son 16 turuna yükselen Esra, 2 Ağustos Cuma günü Tunuslu Khouloud Hlimi ile karşılaşacak.
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