Esra Yüce\'nin Şampiyonluk Hikayesi

Bursa'da doğuştan kas eksikliği nedeniyle ellerini ve kollarını kullanamayan milli yüzücü Esra Yüce, antrenörünün geliştirdiği ve dişleriyle ısırarak kullandığı özel kemer sayesinde çıktığı yarışlarda 3 kez dünya şampiyonluğu kazandı. Küçük yaşlarda fizik tedavi amacıyla başladığı yüzmede önemli başarılara imza atan genç sporcu, şimdi gözünü 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na dikti.

Doğuştan kas eksikliği nedeniyle ellerini ve kollarını kullanamayan milli yüzücü Esra Yüce, fizik tedavi amacıyla başladığı yüzme sporunda dünya şampiyonluğuna kadar uzanan bir başarı hikayesi yazdı.

Yaklaşık 10 yıl önce fizik tedavi amacıyla havuza gelen Esra'nın yeteneğini fark eden antrenör İlyas Aziz, genç sporcunun performans sporcusu olması için çalışmalara başladı. Türkiye şampiyonluklarının ardından milli takım barajlarını geçen Esra, son yıllarda uluslararası organizasyonlarda da önemli başarılara imza attı.

Dişleriyle tuttuğu kemerle şampiyon oldu

Başarı yolculuğunda yalnızca antrenman yapmadıklarını belirten antrenör İlyas Aziz, Esra'nın engel durumuna uygun özel ekipmanlar geliştirdiklerini söyledi. Aziz, "Bedensel engelli sporcularda destek ekipmanları kullanılabiliyor. Esra'nın sırtüstü yarışlarda start esnasında hareketsiz kalması gerekiyor. Ellerini kullanamadığı için bir emniyet kemerini terziye götürerek benim tutabileceğim, Esra'nın da dişleriyle ısırabileceği bir ekipman geliştirdik. Start anında kemerin bir ucunu ben tutuyorum, diğer ucunu ise Esra dişleriyle kavrıyor. Yarış başladığında kemeri bırakarak yüzmeye başlıyor. O ekipmanla dünya şampiyonluğu kazandık. Bunun yanında antrenmanlarda da hareketleri daha rahat yapabilmesi için farklı destek ekipmanları kullanıyoruz" dedi.

İlk uluslararası şampiyonluğun kendisi için unutulmaz olduğunu belirten Aziz, "Ülkenizin bayrağı göklere çekiliyor, İstiklal Marşı okunuyor. Her antrenörün hayalidir bunu yaşamak. O an tarif edilemez bir gurur yaşadım" ifadelerini kullandı.

"Kızımla gurur duyuyorum"

Kızıyla gurur duyduğunu söyleyen baba Sinan Yüce ise, "Kızımla gurur duyuyorum. Ülkemizi temsil ederek İstiklal Marşımızı söyletti, bayrağımızı dalgalandırdı. Onun bu mücadelesini sürekli destekliyor, ailece her zaman yanında oluyoruz. Hangi durumdan hangi noktaya geldiğini bildiğimiz için sporun ne kadar önemli olduğunu çok iyi görüyoruz" dedi.

Sporun engelli bireyler için önemine dikkat çeken Yüce, "Bu sporun engelli bireyleri hayata bağladığını kendi çocuğumda yaşayarak gözlemledim. Bu nedenle daha fazla çocuğun sporla buluşması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Hedef 2008 Paralimpik Oyunlarında altın madalya kazanmak

Yaklaşık 10 yıldır yüzme sporuyla ilgilenen Esra Yüce ise kazandığı başarıların kendisini gururlandırdığını söyledi. Yüce, "Doktorumun tavsiyesi üzerine yüzmeye başladım. Ülkemi temsil etmek ve uluslararası yarışmalarda mücadele etmek beni çok mutlu ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmak istiyorum. Daha sonra ise 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyorum. Ailem, hocam, arkadaşlarım ve çevremdeki insanların desteği benim için çok değerli" dedi. - BURSA