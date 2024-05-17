ESTÜ Öğrenci Spor Etkinlikleri'nde Salon Futbolu Kupaları Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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ESTÜ Öğrenci Spor Etkinlikleri'nde Salon Futbolu Kupaları Sahiplerini Buldu

ESTÜ Öğrenci Spor Etkinlikleri\'nde Salon Futbolu Kupaları Sahiplerini Buldu

Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğrenci Spor Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Salon Futbolu Kupaları, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi takımının 5-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi hakemi Tolga Bakan'ın yönettiği maçta, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi birincilik kupasını kazandı. Ödüller, Porsuk Meslek Yüksekokulu ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından takdim edildi.

17.05.2024 10:12
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Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğrenci Spor Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Salon Futbolu Kupaları sahiplerini buldu.

Porsuk Meslek Yüksekokulu ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi takımlarının Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda karşıya geldiği kupa maçı sonucunda Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 5-2'lik galibiyetle kupaya uzanan takım olmayı başardı. Müsabakayı aynı zamanda ESTÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan Türkiye Futbol Federasyonu resmi hakemi Tolga Bakan yönetti.

Porsuk Meslek Yüksekokulu'nun ikincilik kupası ve madalyalarını Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bay, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin birincilik kupa ve madalyalarını ise Dr. Öğr. Üyesi Hakan Korul takdim etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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