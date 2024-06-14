ETÜ Rektörü Prof. Dr. Çakmak, Kick Boks Şampiyonlarına Teşekkür Belgeleri Takdim Etti - Son Dakika
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ETÜ Rektörü Prof. Dr. Çakmak, Kick Boks Şampiyonlarına Teşekkür Belgeleri Takdim Etti

Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası, Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası ve Turkish Open Dünya Kick Boks Kupası'nda derece elde eden sporcular, kafile başkan ve antrenörlerine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Çakmak tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Sporcuların başarılarından dolayı tebrik eden Rektör Çakmak, başarılarının devamını diledi.

14.06.2024 09:21
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Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası, Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası ve Turkish Open Dünya Kick Boks Kupası'nda, şampiyon olan ve derece elde eden sporculara, kafile başkan ve antrenörlerine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Çakmak tarafından, teşekkür belgesi takdim edildi.

Sporcular, "Kick Light Erkekler" kategorisinde takım halinde şampiyonluk, "Full Contact Bayanlar" kategorisinde ise takım halinde 3.lük kazandı.

Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası'nda sporculardan; Vedat Ağyürek erkekler 69 kg kategorisinde "Türkiye Şampiyonluğu", Ebru Yakar kadınlar 60 kg kategorisinde elde "Türkiye Şampiyonluğu", Can Ahmet Bağlar erkekler 63 kg kategorisinde "Türkiye Şampiyonluğu" Gökdeniz Yağar erkekler 67 kg kategorisinde "Türkiye Şampiyonluğu" Hakan Koç erkekler 84 kg kategorisinde "Türkiye Şampiyonluğu" Muhammed Enes Yanmaz erkekler 74 kg kategorisinde "Türkiye Üçüncülüğü" Furkan Daşdemir erkekler 94 kg kategorisinde "Türkiye Üçüncülüğü" Melisa Yıldırım kadınlar 60 kg kategorisinde "Türkiye Üçüncülüğü"; Ayrıca ETÜ Spor Kulübünden, Shiva Narımanpanahrad, Turkish Open Dünya Kick Boks Kupası"nda kadınlar 65 kg kategorisinde "Dünya Kupası Şampiyonluğu", yine ETÜ Spor Kulübünden Ebru Yakar ise Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası"nda kadınlar 60 kg kategorisinde "Türkiye Üçüncülüğü" elde eden sporcular oldular.

ETÜ öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Cebrail Gençoğlu "Kafile Başkanı", Emre Şahin ise "Antrenör" olarak Rektör Prof. Dr. Çakmak'tan teşekkür belgelerini alan diğer isimler oldular.

Rektör Çakmak sporcuları tebrik ederek, başarılarının artarak devamını diledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ETÜ Rektörü Prof. Dr. Çakmak, Kick Boks Şampiyonlarına Teşekkür Belgeleri Takdim Etti - Son Dakika

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