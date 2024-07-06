EURO 2024 Çeyrek Finalinde Türk Taraftarlar Büyük Destek Verdi

Spor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaşan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Avusturya ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de üç zorunlu değişikliğe gitti.

Kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü ile UEFA'dan 2 maç men cezası alan Merih Demiral bu mücadelede forma giyemedi. Vincenzo Montella, bu 3 oyuncunun yerine cezaları sona eren Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ile Salih Özcan'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi.

Türk taraftarlardan Merih Demiral'a destek

Türkiye-Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması nedeniyle 2 maç men cezası alan Merih Demiral'a Hollanda karşılaşması öncesinde Türk taraftarlar destek verdi.

Karşılaşma öncesinde sahaya çıkan Merih Demiral, Türk taraftarların desteğine selamlayarak karşılık verdi.

Tribünlerde, yüzlerine Merih Demiral maskesi takan çok sayıda taraftar da yer aldı.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda büyük coşku

Hollanda ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doldu.

Kapasitesi 71 bin olan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.

Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.