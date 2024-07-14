EURO 2024 Finalinde İspanya-İngiltere Maçında Genç İspanyol Yıldız Tarihe Geçti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) İspanya ile İngiltere'yi karşı karşıya getiren final maçında sahaya çıkan genç İspanyol yıldız Lamine Yamal, tarihe geçti.
Final maçına 17. doğum gününden bir gün sonra çıkan Yamal, şampiyona tarihinde finalde oynayan en genç futbolcu rekorunu kırdı.
13 Temmuz 2007 doğumlu Yamal, EURO 2016 finalinde Fransa'ya karşı Portekiz formasıyla 18 yaş 328 günlük iken sahaya çıkan Renato Sanchez'e ait rekorun yeni sahibi oldu.
Tribünlerde İngiliz hakimiyeti
İspanya ile İngiltere'yi karşı karşıya getiren final maçında tribünlerin büyük bölümünde İngiliz taraftarlar yer aldı.
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan finale İngilizlerin ilgisi büyük oldu.
İngilizler, tarihlerindeki ilk Avrupa şampiyonluğu hedefiyle geldikleri Berlin'de tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.
Kapanış seremonisi
İspanya-İngiltere karşılaşması öncesinde EURO 2024'ün kapanış seremonisi gerçekleştirildi.
"El sıkışma" temalı gösteride, Berlin merkezli Lunatix Dans Topluluğu sahne aldı. Seremoni, havai fişek gösterisiyle sona erdi.
Karşılaşma öncesinde şampiyonluk kupasını sahaya son şampiyon İtalya'nın kaptanı Giorgio Chiellini getirdi.
İngiliz taraftarlar, EURO 2020 finalinde mağlup oldukları İtalya'nın kaptanı Chiellini sahaya çıktığında ıslıklarla protesto etti.
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