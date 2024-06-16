EURO 2024'te Danimarka ile Slovenya Berabere Kaldı - Son Dakika
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Spor

EURO 2024'te Danimarka ile Slovenya Berabere Kaldı

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nun ilk maçında Danimarka ile Slovenya 1-1 berabere kaldı. Danimarka, Christian Eriksen'in golüyle öne geçerken, Slovenya ikinci yarıda beraberliği sağladı. Maç 1-1 sona erdi.

16.06.2024 20:55
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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nun ilk maçında Danimarka ile Slovenya 1-1 berabere kaldı.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk haftasında C Grubu'nda Slovenya ile Danimarka, Mercedes-Benz Arena'da karşı karşıya geldi. İsviçreli hakem Sandro Scharer'in düdük çaldığı maçta Danimarka 17. dakikada Christian Eriksen'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıda iki takımın da etkili atakları olurken, 77. dakikada Erik Janza'nın ceza sahası dışından sert şutunda Slovenya beraberliği yakaladı. 90 dakikada 1-1'lik eşitlikle sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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