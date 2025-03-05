EuroBasket 2025 Partner Ülkeleri Açıklandı

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EuroBasket 2025'in ev sahipleri olan Kıbrıs Rum Kesimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'nın partner ülkeleri açıklandı.

Kıbrıs Rum Kesimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'da 27 Ağustos - 14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek EuroBasket 2025'in ev sahiplerinin partner ülkeleri Yunanistan, Litvanya, Estonya ve İzlanda oldu. Bu 4 ülke, 27 Mart'ta Letonya Riga'da yapılacak kura çekiminde ilgili ortak şehirlerle aynı gruplara yerleştirilecek.

FIBA dünya erkekler sıralamasına göre Avrupa'da 6. sırada yer alan Litvanya, Tampere'de Finlandiya ile, Avrupa'da 8. sırada yer alan Yunanistan, Limasol'da Kıbrıs Rum Kesimi ile, Avrupa'da 21. sırada yer alan Estonya, komşuları Letonya ile birlikte Riga'da ve 26. sırada yer alan İzlanda da Polonya'nın ev sahipliği yaptığı Katowice'de oynayacak.

FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak konuyla ilgili olarak, "Partner ülke konsepti dört ortak ev sahibi formatıyla birlikte başladı ve önceki üç turnuvada olduğu gibi FIBA EuroBasket 2025'in başarısında önemli bir bileşen olacak. Pazarlama fırsatlarını artıracak ve taraftarların büyük etkinlikte milli takımlarını destekleme isteğini kolaylaştıracak ortaklıkları güvence altına almak için metodik bir şekilde çalışan dört ortak ev sahibini de tebrik etmek istiyorum" dedi.

FIBA EuroBasket 2025'in grup aşaması Limasol, Tampere, Riga ve Katowice'de 27 Ağustos'ta başlayacak ve final aşaması ise Riga'da gerçekleşecek ve turnuva 14 Eylül'de sona erecek. - İSTANBUL