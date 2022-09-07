EuroBasket son 16 turunda A Milli Takım'ın rakibi Fransa oldu - Son Dakika
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EuroBasket son 16 turunda A Milli Takım'ın rakibi Fransa oldu

07.09.2022 20:42
EuroBasket son 16 turunda A Milli Takım'ın rakibi Fransa oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) son 16 turundaki rakibi Fransa oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) son 16 turundaki rakibi Fransa oldu.

B Grubu'nda son Avrupa Şampiyonu Slovenya, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın finalisti Fransa ile karşı karşıya geldi.

Slovenya, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in performansının damga vurduğu maçta rakibini 88-82 mağlup etti.

Bu sonucun ardından grupta üçüncü olması kesinleşen Fransa, son 16 turunda Türkiye'nin rakibi oldu. İki takım, 10 Eylül Cumartesi günü Almanya'nın başkenti Berlin'de karşılaşacak.

Doncic'ten tarihi performans

Slovenya'nın Fransa'yı yendiği maçta attığı 47 sayıyla takımını sırtlayan Luka Doncic, turnuva tarihinin bir maçta en fazla skor üreten ikinci sporcusu olarak tarihe geçti. Rekor, 1957 yılında bir maçta 63 sayı atan Belçikalı Eddy Terrace'a ait.

Karşılaşmada 39 dakika süre alan 23 yaşındaki Doncic, 47 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle salondan ayrıldı.

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Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EuroBasket son 16 turunda A Milli Takım'ın rakibi Fransa oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: EuroBasket son 16 turunda A Milli Takım'ın rakibi Fransa oldu - Son Dakika
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