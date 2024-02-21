Eurocup Women Çeyrek Finali Yarın Kayseri'de - Son Dakika
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Eurocup Women Çeyrek Finali Yarın Kayseri'de

Eurocup Women Çeyrek Finali Yarın Kayseri\'de

Melikgazi Kayseri Basketbol, Eurocup Women Çeyrek Final ilk maçında yarın kendi evinde İngiltere temsilcisi London Lions'u konuk edecek. Karşılaşma saat 18.30'da başlayacak ve Kayserili sporseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.

21.02.2024 11:39  Güncelleme: 11:41
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Eurocup Women Çeyrek Final heyecanı yarın Kayseri'de yaşanacak. Melikgazi Kayseri Basketbol, Eurocup Women Çeyrek Final ilk maçında yarın kendi evinde İngiltere temsilcisi London Lions'u konuk edecek.

Bu yıl Türkiye'yi Eurocup Women'de temsil eden takımlardan biri olan Melikgazi Kayseri Basketbol, önce grup aşamasını başarılı bir şekilde geçmiş ardından son 32 ve son 16 eşleşmelerinde rakiplerini saf dışı bırakmıştı. Adını kupada çeyrek finale yazdıran Kayseri ekibinin bu turda rakibi İngiliz London Lions takımı olmuştu. İki takım arasında çeyrek finalin ilk maçı yarın Kayseri'de oynanacak.

Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Kayserili sporseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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