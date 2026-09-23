EuroLeague'de yarın başlayacak sezonda İspanya 14 şampiyonlukla zirvede yer alıyor - Son Dakika
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EuroLeague'de yarın başlayacak sezonda İspanya 14 şampiyonlukla zirvede yer alıyor

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EuroLeague'de 2026-2027 sezonu yarın başlıyor. İspanya 14 şampiyonlukla zirvede bulunurken bu başarılarda Real Madrid'in 11 kupası öne çıkıyor; son 9 sezonda 4 kez kupa kaldıran Türk ekiplerinden Fenerbahçe, 2025'te Abu Dabi'de şampiyon olmuştu.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 2026-2027 sezonunun perdesi yarın açılırken, en fazla şampiyonluğu İspanya ekipleri elde etti.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda İspanya temsilcileri, 14 kez kupayı müzesine götürdü.

İspanya'nın kazandığı 14 kupanın 11'inde Real Madrid'in imzası bulunuyor. Organizasyonun en başarılı takımı eflatun-beyazlıların yanı sıra Barcelona 2, Joventut Badalona da bir kez mutlu sona ulaştı.

İspanya, EuroLeague'de son şampiyonluğunu 2022-2023 sezonunda Real Madrid ile elde etti.

Türk ekipleri, son 9 sezonda 4 şampiyonluk kazandı

EuroLeague'de Türk takımları, son yıllarda elde ettiği başarılarla dikkati çekti.

Fenerbahçe'nin 2017'de Türkiye'ye organizasyondaki ilk şampiyonluğunu getirmesinin ardından Anadolu Efes, 2021 ve 2022'de üst üste iki kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Sarı-lacivertli ekip, 2025'te Abu Dabi'de düzenlenen Dörtlü Final'de önce Panathinaikos'u, sonra da Monaco'yu mağlup ederek 8 yıl sonra yeniden kupanın sahibi oldu.

İtalya takımları, kupayı 13 kez kazandı

Avrupa Ligi'nde İtalya temsilcileri, 13 defa şampiyonluk sevinci yaşadı.

Varese kupayı 5 kez müzesine götürürken, Olimpia Milano 3, Virtus Bologna ile Cantu 2'şer, Virtus Roma ise birer kez mutlu sona ulaştı.

Yunanistan temsilcileri, 11 şampiyonluk yaşadı

Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekipleri, 11 şampiyonluk kazandı.

Organizasyonda Panathinaikos 7, son şampiyon Olympiakos ise 4 kez kupanın sahibi oldu.

Rusya'nın 8 şampiyonluğunda CSKA Moskova imzası

EuroLeague'de Rusya ekiplerinin elde ettiği 8 şampiyonluğun tamamını CSKA Moskova kazandı.

Moskova temsilcisi, turnuvada son olarak 2018-2019 sezonunda kupanın sahibi oldu.

Ülkeler ve şampiyonluk sayıları

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ülkelerin şampiyonluk sayıları şöyle:

ÜlkeŞampiyonluk
İspanya14
İtalya13
Yunanistan11
Rusya8
İsrail6
Hırvatistan5
Türkiye4
Letonya3
Gürcistan1
Bosna Hersek1
Sırbistan1
Fransa1
Litvanya1
NOT: Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan takımları Yugoslavya döneminde, Letonya ve Gürcistan ekipleri de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde şampiyonluk yaşadı. Rusya'nın CSKA Moskova takımı, 8 şampiyonluğun 4'ünü SSCB döneminde elde etti.

Kaynak: AA
Real MadridFenerbahçeİspanyaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: EuroLeague'de yarın başlayacak sezonda İspanya 14 şampiyonlukla zirvede yer alıyor - Son Dakika
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