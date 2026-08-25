EuroLeague'de Yeni Franchise Sistemi - Son Dakika
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EuroLeague'de Yeni Franchise Sistemi

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EuroLeague, 2027-28 sezonu için 11 adayın ön kabulünü açıkladı, 8 yeni franchise verilecek.

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague), 2027-28 sezonundan itibaren uygulanması planlanan yeni uzun vadeli franchise (kalıcı lisans) sistemi kapsamında 11 adayın ön kabul aşamasını geçtiğini açıkladı.

Basketbol Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, "Belirlenen kriterlere ve değerleme seviyelerine göre yapılan ilk değerlendirmenin ardından, 11 teklif ilk franchise tahsis aşaması için ön kabul edildi ve daha sonra sürecin bir sonraki aşamasına geçilerek dört ek teklif beklemeye alındı." denildi.

Açıklamada, 11 ön kabul alan adayın toplamda yaklaşık 700 milyon avro franchise bedeli ödemesi ve önümüzdeki 5 yılda toplam 3,2 milyar avronun üzerinde yatırım yapması beklendiği vurgulandı

Basketbol Avrupa Ligi yönetimi, 2027-28 sezonundan itibaren 8 yeni uzun vadeli franchise verilmesinin planlandığını belirtirken, yıllık yüzde 15'lik bir gelir artışının beklendiği de aktarıldı.

Yatırım tekliflerinin Avrupa ve Orta Doğu'dan geldiğinin altı çizilirken ligin ve kulüplerinin toplam değerinin 2027'ye kadar 4,3 milyar avroya ulaşmasının hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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