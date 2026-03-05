EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza - Son Dakika
EuroLeague\'den Fenerbahçe Beko\'ya şok ceza
05.03.2026 11:06
EuroLeague, Partizan maçında tribünlerde açılan pankart nedeniyle Fenerbahçe Beko'ya 12 bin euro para cezası verdi. Açılan pankartta Sırbistan'ın 1389 tarihide Osmanlı'nın 'vassal devleti' olduğu hatırlatılmış ve dönemin padişahı 1. Murad ve onun önünde diz çökmüş Sırp askerler resmedilmişti. Pankartta ayrıca Sırpça 'Hepiniz Türk evlatlarısınız' ifadesi de yer almıştı.

EuroLeague yönetimi, Partizan maçında tribünlerde açılan pankart nedeniyle Fenerbahçe Beko'ya para cezası verildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulübe 12 bin euro ceza kesildi.

PANKART NEDENİYLE CEZA

EuroLeague tarafından yapılan açıklamada, Partizan karşılaşması sırasında tribünlerde açılan pankartın talimatlara aykırı bulunduğu belirtildi. Bu nedenle Fenerbahçe Beko'ya 12 bin euro para cezası uygulandığı ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

EuroLeague yönetimi, disiplin değerlendirmesi sonucunda verilen cezanın resmi olarak kulübe bildirildiğini duyurdu. Açılan pankartta Sırbistan'ın 1389 tarihide Osmanlı'nın 'vassal devleti' olduğu hatırlatılmış ve dönemin padişahı 1. Murad ve onun önünde diz çökmüş Sırp askerler resmedilmişti. Pankartta ayrıca Sırpça 'Hepiniz Türk evlatlarısınız' ifadesi de yer almıştı. EuroLeague, Partizan'a ise ilk maçtaki pankarttan dolayı 40 bin euro para cezası vermişti.

    Yorumlar (5)

  • Mert kursun Mert kursun :
    her kuruşuna deger 31 0 Yanıtla
  • celal4242 celal4242:
    Bir galatasarayli olarak bu cezanın hangi takımı desteklediği farketmeksizin taraftarlar arasında toplanip ödenmesi bence verilebilecek en güzel cevap olur 15 0 Yanıtla
  • murat yılmaz murat yılmaz:
    PANKARTI ACAN KARDEŞİM ELLERİNDEN ÖPÜYORUM. 14 0 Yanıtla
  • 535353 535353:
    ne ağır bedel be 7 0 Yanıtla
  • Ömer Melekoğlu Ömer Melekoğlu:
    onlar yaparken ceza verilmişmiydi 0 0 Yanıtla
