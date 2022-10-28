Euroleague derbisini Anadolu Efes'i deviren Fenerbahçe kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Euroleague derbisini Anadolu Efes'i deviren Fenerbahçe kazandı

28.10.2022 22:47
Euroleague derbisini Anadolu Efes'i deviren Fenerbahçe kazandı

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 88-79 mağlup ederek namağlup unvanını korudu.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 5. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 88-79 kazandı.

FENERBAHÇE BEKO'DAN 12. GALİBİYET

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 88-79 yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 5. maçını da kazanırken, Anadolu Efes, 3. kez sahadan mağlup ayrıldı. Ayrıca iki takım arasında bu organizasyonda oynanan 19. karşılaşmada Fenerbahçe Beko, 12. galibiyetini elde etti.

İLK ÇEYREK ANADOLU EFES'İN

Karşılaşmaya savunmada etkili başlayan Anadolu Efes, Clyburn'ün 3. dakikadaki atışıyla 7-2 öne geçti. İlk çeyreği 11 sayıyla tamamlayan Wilbekin önderliğinde toparlanan sarı-lacivertliler, 8. dakikada aynı oyuncunun üçlüğüyle 18-16 öne geçti. Anadolu Efes, son atakta Doğuş Balbay'ın dış atışıyla ilk periyodu 27-26 üstün tamamladı. İkinci çeyreğe savunmada etkili başlayan Anadolu Efes, ilk 3,5 dakikada rakibinin sadece 2 sayı atmasına izin verdi. Moladan üst üste iki üçlükle dönen Fenerbahçe Beko, 15. dakikada 34-31 öne geçti. Kalan bölümde üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 49-44 önde gitti.

WILBEKIN 25 SAYI ÜRETTİ

İkinci yarıya Hayes-Davis'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Beko, 24. dakikada Wilbekin'in basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 48-58. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyreği Fenerbahçe Beko, 71-62 üstün tamamladı. Final periyoduna iki takım da savunma sertliğini artırarak girdi. Motley'in 35. dakikadaki basketiyle tekrar çift haneli (65-75) farka ulaşan Fenerbahçe Beko, son 3,5 dakikaya da aynı farkla önde girdi. Üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, salondan 88-79 galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko'da Wilbekin 25, Guduric ise 19 sayıyla galibiyete büyük katkı sağladı. Anadolu Efes'te ise Micic 19 sayı kaydetti.

YORUMLAR
500
Euroleague derbisi Fenerbahçe'nin! Anadolu Efes'e göz açtırmadılar Euroleague derbisi Fenerbahçe'nin! Anadolu Efes'e göz açtırmadılar THY Euroleague: A.Efes: 79 Fenerbahçe Beko: 88 THY Euroleague: A.Efes: 79 Fenerbahçe Beko: 88

Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Euroleague derbisini Anadolu Efes'i deviren Fenerbahçe kazandı - Son Dakika


Son Dakika
22:41 Euroleague derbisini Anadolu Efes'i deviren Fenerbahçe kazandı
22:27 Malatya'da 4.1 şiddetinde deprem oldu
22:24 Taraftarı mest eden tablo! Mertens ve Oliveira maç biter bitmez Mata'ya koştu
22:06 İşte 16 başlıkta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonu...
21:58 Galatasaray konuk olduğu Fatih Karagümrük net skorla devirdi
21:43 Galatasaraylı Emre Taşdemir, 2149 gün sonra ligde golle buluştu
21:35 Koğuştaki kadın askerlerin dans görüntüleri Savunma Bakanlığı'nı harekete geçirdi
21:11 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin LGBT hamlesi Türk futbolseverlerin tepkisini çekti
19:50 Yerli otomobil Togg'un piyasaya sürüleceği renkler belli oldu
11:20 Direğe çıkan hayranları Haluk Levent'i sinirlendirdi: Burası şehit ismi verilmiş bir park
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2022 22:54:52. #1.12#
SON DAKİKA: Euroleague derbisini Anadolu Efes'i deviren Fenerbahçe kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement