Evinde İlbank'ı 3-0 yenen Aras Kargo SK, Sultanlar Ligi'nde 5. galibiyetine ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Evinde İlbank'ı 3-0 yenen Aras Kargo SK, Sultanlar Ligi'nde 5. galibiyetine ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Evinde İlbank\'ı 3-0 yenen Aras Kargo SK, Sultanlar Ligi\'nde 5. galibiyetine ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Aras Kargo SK, sahasında İlbank'ı 3-0 yendi. Setler 25-22, 25-22 ve 25-18 sonuçlanırken İzmir temsilcisi 5. galibiyetine ulaştı, Başkent temsilcisi 6. yenilgisini aldı.

SULTANLAR Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Aras Kargo SK, evinde İlbank'ı 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-22, 25-22 ve 25-18'lik sskorlarla sona erdi. Bu sonuçla İzmir temsilcisi ligdeki 5'inci galibiyetini alırken, Başkent temsilcisi 6'ncı kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: DHA
İzmirSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma ikram etti Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti
Bakan Işıkhan’dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak
11 yıldır dinmeyen öfke Jet Fadıl mağdurları inşaatın önünde eylem yaptı 11 yıldır dinmeyen öfke! Jet Fadıl mağdurları inşaatın önünde eylem yaptı
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez
18:18
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi’ne katılacak
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi'ne katılacak
18:18
Almanya’da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı
Almanya'da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı
18:11
Emre Belözoğlu’nun gökyüzüne bakıp söylediği şeye beğeni yağıyor
Emre Belözoğlu'nun gökyüzüne bakıp söylediği şeye beğeni yağıyor
18:08
Türkiye ve Irak’tan “PKK“ hamlesi Ortak komite faaliyete geçiyor
Türkiye ve Irak'tan "PKK" hamlesi! Ortak komite faaliyete geçiyor
17:50
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı
16:25
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 18:29:56. #.0.3#
SON DAKİKA: Evinde İlbank'ı 3-0 yenen Aras Kargo SK, Sultanlar Ligi'nde 5. galibiyetine ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android