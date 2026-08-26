Eylülden Almanya Maçında Konsantrasyon Açıklaması - Son Dakika
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Eylülden Almanya Maçında Konsantrasyon Açıklaması

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın liberosu Eylülden, Almanya zaferini ve hedeflerini açıkladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Eylül Akarçeşme Yatgın, Almanya karşısında verilen bir setin konsantrasyon eksikliği olduğunu belirterek, "Çok iyi oyunumuzu sergileyemedik. Onun dışında istikrarlı şekilde 4'te 4 ile gittiğimiz için çok mutluyuz. Hedefimiz ikinci bir şampiyonluk" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından milli takım liberosu Eylül Akarçeşme Yatgın basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Maçı değerlendiren Eylül, "Bir set vermemizin sebebi konsantrasyon eksikliği yaşadık, çok iyi oyunumuzu sergileyemedik. Onun dışında istikrarlı şekilde 4'te 4 ile gittiğimiz için çok mutluyuz. Hedefimiz ikinci bir şampiyonluk. Hedefimize doğru adım adım gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Son maça göre daha isteyen takım vardı"

Başantrenör Santarelli'nin son maç sonrası mutlu olmadığını söylediğinin hatırlatılması üzerine, 26 yaşındaki voleybolcu, bugünkü maç öncesi hazırlıklara dair, "Bu maç öncesi bu maça dair tabii taktikleri konuşarak ve daha farklı bir tavırla sahaya çıktık bence takım olarak. Daha inatçı, daha savaşçı bir takım vardı. Dünkü maça göre bir tık daha isteyen bir takım vardı sahada. Bence iyi oynadık. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok mutluyum" diye konuştu.

"Polonya maçından galibiyetle ayrılmayı umut ediyoruz"

Son 16 turunun garantilenmesi üzerine ise Eylül, şunları söyledi:

"Zaten şampiyon olmak istiyoruz ve önümüzdeki bu süreçte şampiyon olmamız için bütün takımları galibiyetle atlamamız gerekiyor bu maçlarda. Polonya maçı için çalışmalara başlayacağız. O maçtan da galibiyetle ayrılmayı umut ediyoruz."

Kaynak: İHA

Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eylülden Almanya Maçında Konsantrasyon Açıklaması - Son Dakika

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