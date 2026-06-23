Bilecikli sporcu Eymen Efe Demiröz Türkiye üçüncüsü olarak Avrupa Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Hatay'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda Bilecik Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu Eymen Efe Demiröz önemli bir başarıya imza attı. 90 kilogram kategorisinde 31 sporcu arasında mücadele eden Demiröz, güçlü rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncüsü oldu. Bu derecesiyle milli sporcu, 10-12 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yıldızlar Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuzu ve antrenörümüz Serkan Can'ı tebrik ediyor, Avrupa Kupası'nda başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK