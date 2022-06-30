Eyüpspor, 5 futbolcuyu kadrosuna dahil etti - Son Dakika
Üye Girişi

Eyüpspor, 5 futbolcuyu kadrosuna dahil etti

30.06.2022 18:22
Eyüpspor, 5 futbolcuyu kadrosuna dahil etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon yapılanması çerçevesinde 5 futbolcu transfer etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon yapılanması çerçevesinde 5 futbolcu transfer etti.

Eyüpspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Balıkesirspor'dan 18 yaşındaki Erdem Gökçe, geçen sezon MKE Ankaragücü'nde oynayan 30 yaşındaki Mehmet Murat Uçar, geride kalan sezon Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 25 yaşındaki Nijeryalı Emeka Eze, Kayserispor'dan 33 yaşındaki Uğur Demirok ve Galatasaray'dan 28 yaşındaki Alparslan Öztürk ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

YORUMLAR
500
Erciyes'te 4'lü futbol turnuvası Erciyes'te 4'lü futbol turnuvası Kayserispor Başkanı Gözbaşı'ya 'karaktersiz' diyen sanığa beraat Kayserispor Başkanı Gözbaşı'ya 'karaktersiz' diyen sanığa beraat
Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Kayserispor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor, 5 futbolcuyu kadrosuna dahil etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:12 Bayern Münih teknik direktörü Nagelsmann'ın muhabir Wurzenberger ile gizli ilişki yaşadığı ortaya çıktı! Genç kadın görevinden alındı
17:50 Erdoğan, "Teröristler iade edilmezse ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Verilen söz yerine gelecek, sözü tutulmazsa Erdoğan'a da hesabını sor
17:23 Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak
17:13 Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi
17:06 4 şehit mezarına "PKK" yazıp küfürler eden saldırgan tahliye edildi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 18:28:11. #1.12#
SON DAKİKA: Eyüpspor, 5 futbolcuyu kadrosuna dahil etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement