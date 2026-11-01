Eyüpspor, Amed'e 5-1 yenildi; Ballet üç gol atıp kırmızı kart gördü - Son Dakika
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Eyüpspor, Amed'e 5-1 yenildi; Ballet üç gol atıp kırmızı kart gördü

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Eyüpspor'u 5-1 yendi. Karşılaşmada üç gol kaydeden Ballet, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Alpaslan Şen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ogün Kamacı

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Bates, Mehmet Yeşil, Umut Meraş (Dk. 86 Kahraman Demirtaş), Krasnic (Dk. 54 Ali Turap Bülbül), Furkan Soyalp (Dk. 54 Gökhan Gül), Raveloson, Lutin, Dia Saba (Dk. 77 Yira Sor), Ballet, Orban (Dk. 77 Khalil)

Eyüpspor: Emre Bilgin, El Yamiq, Jules, Talha Ülvan (Dk. 31 Hamza Yiğit Akman), da Costa, Massanga, Mete Kaan Demir, Pintor (Dk. 85 Arda Yavuz), Bilal Boutobba (Dk. 62 Michalak), Raux Yao (Dk. 62 Sabiri), Yusuf Barası (Dk. 46 Abdullahi)

Goller: Dk. 13 Krasnic, Dk. 35 Orban, Dk. 42, Dk. 51 ve Dk. 83 Ballet (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 73 Abdullahi (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 Ballet (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kart: Dk. 44 El Yamiq (Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Eyüpspor'u 5-1 yendi.

48. dakikada Dia Saba, sol köşeden kullanılan kornerde paslaşarak topu Ballet'e aktardı. Ballet'in ara pasında yeniden topla buluşan Dia Saba, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Konuk ekibin kalecisi Emre Bilgin, topu uzaklaştırdı. Bilgin, müdahalenin ardından sakatlık yaşadı.

51. dakikada Raveloson, savunma arkasına hareketlenen Ballet'e havadan pasını gönderdi. Kaleci Emre Bilgin'in müdahale etmek için kalesinden çıktığı pozisyonda hızlı davranan Ballet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.

60. dakikada Ballet'in savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahasına giren Dia Saba, kaleci Emre Bilgin ile karşı karşıya kaldı. Dia Saba'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Emre Bilgin gole izin vermedi.

66. dakikada konuk ekip, sağ kanattan rakip ceza sahasına girdi. Sol kanatta topla buluşan Abdullahi'nin kaleye gönderdiği şutta, Amed Sportif Faaliyetler kalecisi Lafont meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

73. dakikada El Yamiq, kendi yarı alanından savunma arkasına hareketlenen Abdullahi'ye derinlemesine pas gönderdi. Topu kontrol ederek ceza sahasına giren Abdullahi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımının ilk golünü kaydetti: 4-1.

82. dakikada ev sahibi ekipte Yira Sor, sol kanattan ceza sahasına girdiği sırada El Yamiq'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi, pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi.

83. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Ballet, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalenin sol üst köşesinden ağlarla buluşturdu. Ballet, bu golle kendisinin üçüncü, takımının ise beşinci golünü kaydetti: 5-1.

88. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ballet, pasını sol çaprazda bulunan Yira Sor'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Yira Sor'un uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Ancak yardımcı hakem, ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdı ve gol geçerlilik kazanmadı.

Karşılaşmanın 88. dakikasındaki pozisyonun ardından VAR'dan maçın hakemi Alpaslan Şen'e inceleme tavsiyesinde bulunuldu. Monitörde pozisyonu izleyen Şen, Ballet'in El Yamiq ile girdiği mücadelede rakibinin yüzüne yaptığı müdahaleyi şiddetli hareket olarak değerlendirdi. Hakem, Ballet'e direkt kırmızı kart göstererek oyuncuyu oyun dışı bıraktı.

Amed Sportif Faaliyetler, karşılaşmayı 5-1 kazandı.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigEyüpsporSporSon Dakika

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