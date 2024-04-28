Eyüpspor, deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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Eyüpspor, deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 3-1 yendi

Eyüpspor, deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor\'u 3-1 yendi

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta Eyüpspor'un gollerini Caner Erkin (23', 43') ve Bruno (74') atarken, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un tek golünü Paixao (49') penaltıdan kaydetti. Maçta Caner Erkin (78') sarı kart görürken, Diogo (85') da sarı kartla cezalandırıldı.

28.04.2024 18:51
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Stat: 11 Nisan

Hakemler: Yasin Kol, Emre Çelimli, Serdar Soydan

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Alperen Uysal Mehmet Yiğit, Diogo Özçakmak, Harris, Barış Gök, Adem Eren Kabak, İshak Çakmak, Begic (Dk. 78 Yusuf) Semih Karadeniz, Paixao, Dening (Dk. 67 Balde)

Eyüpspor: Berke, Santos, Robin Yalçın, Mehmet Uçar, Ömer Bayram (Dk. 67 Bruno) Taşkın İlter, Rogerio, Ampem, Melik Kabasakal, Svit Seslar, Caner Erkin

Goller: Dk. 23 ve Dk. 43. Caner Erkin, Dk. 74 Bruno (Eyüpspor), Dk. 49 Paixao (penaltıdan) (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Dk.78 Caner Erkin (Eyüpspor), Dk. 85 Diogo (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Eyüpspor, deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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