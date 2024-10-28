Eyüpspor, Başakşehir'i İlk Yarıda Geçti - Son Dakika
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Spor

Eyüpspor, Başakşehir'i İlk Yarıda Geçti

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Eyüpspor, Başakşehir'i 1-0 önde kapattı.

28.10.2024 19:17
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Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Murat Altan

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Crespo, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson, Figueiredo

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Shelvey, Ahmed Kutucu, Emre Akbaba, Ampem, Thiam

Gol: Dk. 28 Thiam (ikas Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Başakşehir ile ikas Eyüpspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Crespo'nun ceza sahası ön çizgisi önünden sert şutunda, kaleci Berka direk dibinden topu kornere çeldi.

28. dakikada Eyüpspor 1-0 öne geçti. Başakşehir ceza sahasında Crespo'nun uzaklaştırmak istediği top Ahmed Kutucu'ya çarpıp altı pas önündeki Thiam'a geldi. Thiam'ın sol çaprazdan yakın mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti.

30. dakikada Başakşehir etkili geldi. Pelkas'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ön direğe doğru gelen topa Figueiredo kafayı vurdu. Kaleci Berke sağına uzanıp topu kornere gönderdi.

38. dakikada ev sahibi takım bir fırsatı daha değerlendiremedi. Sol kanattan Kemen'in ortasında altı pas önünde boş kalan Crespo kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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