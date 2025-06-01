Eyüpspor Başkanı'nın Babası Vefat Etti

ikas Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın babası Ömer Sıtkı Özkaya vefat etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ömer Sıtkı Özkaya'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "ikas Eyüpspor Başkanı Sayın Murat Özkaya'nın babası Ömer Sıtkı Özkaya'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ömer Sıktı Özkaya'nın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. Merhum Ömer Sıtkı Özkaya'ya Allah'tan rahmet; Özkaya ailesine, yakınlarına ve ikas Eyüpspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
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