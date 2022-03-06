Eyüpspor-Ümraniyespor maçının ardından - Son Dakika
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Eyüpspor-Ümraniyespor maçının ardından

06.03.2022 22:10

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, sezonu ilk iki içinde tamamlama şanslarının zora girdiğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, sezonu ilk iki içinde tamamlama şanslarının zora girdiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Bu maçı kazansaydık ilk iki şansımızı iyi bir duruma getirecektik, olmadı. Ümraniyespor'u tebrik ederim. Bulundukları pozisyonun tesadüf olmadığını ispatladılar. Bugün yüzde 64'le topa sahip olduk. Rakip alanda daha çok topla oynadık. Rakip ceza sahasına 27 kere girmişiz, direkten dönen bir topumuz var. Yediğimiz 1 golle de mağlup olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon sonu gülen taraf olmayı ümit ettiklerini kaydeden Hamzaoğlu, "Geçtiğimiz haftaya göre oyuncularımızın daha iyi bir görüntü vermesi bizi umutlandırdı. Her ne kadar ilk iki şansımızı zora sokmuş olsak da play-off'tan çıkma şansımız hala var. İlk iki için de zorlamaya devam edeceğiz. Fakat görünen o ki Ankaragücü ve Ümraniyespor bırakmayacak gibi gözüküyor. Biz sonuna kadar en iyi yerde bitirmek için mücadele edeceğiz. Geçen hafta ve bugün üzüldük ama sezon sonunda gülen taraf olmayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Hamza Hamzaoğlu, Ümraniyespor, Eyüpspor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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