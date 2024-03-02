Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Gürcan Hasova, Emre Doğu, Serdar Osman Akarsu
Bodrum FK: Diogo, Celustka (Dk. 82 Mustafa Erdilman), Samet Yalçın (Dk. 85 Tunahan Akpınar), Kenan Özer, Omar İmeri (Dk. 46 Üzeyir Ergün), Musah Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 63 Haqı Osman), Furkan Apaydın (Dk. 46 Brazao), Celal Dumanlı, Cenk Şen
Eyüpspor: Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Mehmet Murat Uçar, Regattin (Dk. 59 Ömer Bayram), Fredy (Dk. 77 Melih Kabasakal), Ahmed Kutucu (Dk. 29 Recep Niyaz), Taşkın İlter (Dk. 59 Tugay Kacar), Thuram (Dk. 76 Bruno), Ampem, Caner Erkin
Gol: Dk. 12 Fredy (Eyüpspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 44 İsmet Taşdemir (Bodrum FK Teknik Direktörü), Dk. 90+5 Kenan Özer (Bodrum FK), Dk. 55 Caner Erkin (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Robin Yalçın, Dk. 48 Taşkın İlter, Dk. 90+4 Bruno (Eyüpspor), Dk. 43 Samet Yalçın, Dk. 62 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK)
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Eyüpspor, Bodrum FK'yi deplasmanda 1-0 yendi.
Maçın ilk yarısında hakem kararına tepki gösteren Bodrum FK'nın teknik direktörü İsmet Taşdemir, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk yarının sonlarına doğru tartışmaların büyümesi üzerine maça bir süre ara verildi. İki takımının başkanları sahaya girerek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Yüzüne yabancı bir cisim isabet eden Eyüpspor'un yedek oyuncusu Uğur Demirok, saha içine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Spor › Eyüpspor, Bodrum FK'yı deplasmanda 1-0 yendi - Son Dakika
Trabzonspor 55. Seçimli Olağan Divan Kurulu'nda oy kullanma hakkı bulunan 2 bin 90 üyeden bin 166'sı oy kullandı. Mahmut Ören, 653 oy alarak yeni divan kurulu başkanı seçildi. Diğer adaylar Hayrettin Hacısalihoğlu 278 ve Emin Kahraman da 233 oy aldı. Yeni başkan Mahmut Ören, kulübün yanında olacaklarını ve şeffaf bir yönetim sergileyeceklerini belirtti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-87 yenerek namağlup liderliğini korudu. Maçın başından sonuna üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, galibiyete ulaşmayı başardı.
Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programda başarılı güreşçiler ve antrenörler ödüllendirildi. Programda güreşin Edirne'de gelişmesi için çaba sarf edildiği vurgulandı. Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba ise güreşin gelişmesine yönelik projelerini açıkladı.
İstanbul Boğazı'nda düzenlenen MYK-MASS Kardeşlik Kupası Yat Yarışları nedeniyle gemi trafiği saat 09.00-17.00 arasında çift yönde askıya alındı. Yarışların sona ermesiyle birlikte gemi trafiği normale döndü.
Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Birkaç kendini bilmezin yaptığı hareketi koskoca bir camiaya mal etmemek lazım' dedi. Yavaş, maç sonrası yaşanan saha dışı olayları da eleştirerek, gerekli yaptırımların uygulanmasını ve bir daha yaşanmamasını umduğunu belirtti.
Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Hakan Dolutaş, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, hakemin kararlarını anlamadıklarını ve haksızlığa uğradıklarını belirtti. Dolutaş, Caner'in Kenan'a attığı tokadın VAR tarafından görülmediğini ve hakemin ciddi hatalar yaptığını ifade etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, evinde konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-87 yenerek galibiyet elde etti.
Ordu'da motosikletli kuryeler, trafik kazalarına dikkati çekmek amacıyla konvoy oluşturdu. Ordu Motosikletli ve Motosikletsiz Kuryeler Derneği üyeleri, şehir turu atarak motosikletli kuryelerin mesleki haklarına ve yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekti. Protestoya, bir süre önce bacağını kaybeden kurye Cemil Bilgili de destek verdi.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynanan maçta Fenerbahçe taraftarının kendisine yönelik küfürlü tezahüratta bulunmasına tepki gösterdi. Belözoğlu, bu durumu asla beklemeyeceğini ve Fenerbahçeli olduğunu belirterek, küfürlü tezahüratı hak etmediğini ifade etti. Ayrıca, geçmişte Galatasaray'a karşı aldıkları ağır mağlubiyetlerde dahi takımına ihanet etmediğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?