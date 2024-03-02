Eyüpspor, Bodrum FK'yı deplasmanda 1-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eyüpspor, Bodrum FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

Eyüpspor, Bodrum FK\'yı deplasmanda 1-0 yendi

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Eyüpspor, Bodrum FK'yi deplasmanda 1-0 yendi. Maçın ilk yarısında hakem kararına tepki gösteren Bodrum FK'nın teknik direktörü İsmet Taşdemir, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk yarının sonlarına doğru tartışmaların büyümesi üzerine maça bir süre ara verildi. İki takımının başkanları sahaya girerek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Yüzüne yabancı bir cisim isabet eden Eyüpspor'un yedek oyuncusu Uğur Demirok, saha içine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

02.03.2024 16:11  Güncelleme: 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Gürcan Hasova, Emre Doğu, Serdar Osman Akarsu

Bodrum FK: Diogo, Celustka (Dk. 82 Mustafa Erdilman), Samet Yalçın (Dk. 85 Tunahan Akpınar), Kenan Özer, Omar İmeri (Dk. 46 Üzeyir Ergün), Musah Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 63 Haqı Osman), Furkan Apaydın (Dk. 46 Brazao), Celal Dumanlı, Cenk Şen

Eyüpspor: Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Mehmet Murat Uçar, Regattin (Dk. 59 Ömer Bayram), Fredy (Dk. 77 Melih Kabasakal), Ahmed Kutucu (Dk. 29 Recep Niyaz), Taşkın İlter (Dk. 59 Tugay Kacar), Thuram (Dk. 76 Bruno), Ampem, Caner Erkin

Gol: Dk. 12 Fredy (Eyüpspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 44 İsmet Taşdemir (Bodrum FK Teknik Direktörü), Dk. 90+5 Kenan Özer (Bodrum FK), Dk. 55 Caner Erkin (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Robin Yalçın, Dk. 48 Taşkın İlter, Dk. 90+4 Bruno (Eyüpspor), Dk. 43 Samet Yalçın, Dk. 62 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK)

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Eyüpspor, Bodrum FK'yi deplasmanda 1-0 yendi.

Maçın ilk yarısında hakem kararına tepki gösteren Bodrum FK'nın teknik direktörü İsmet Taşdemir, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk yarının sonlarına doğru tartışmaların büyümesi üzerine maça bir süre ara verildi. İki takımının başkanları sahaya girerek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Yüzüne yabancı bir cisim isabet eden Eyüpspor'un yedek oyuncusu Uğur Demirok, saha içine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

İsmet Taşdemir, Uğur Demirok, Eyüpspor, Trendyol, Bodrum, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor, Bodrum FK'yı deplasmanda 1-0 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin Genel Başkanı önce İstanbul’da, Mersin’de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin Genel Başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi
14:21 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “IMF ile görüşmek için ABD’den destek istendiği“ iddiasını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği" iddiasını yalanladı
13:31 Kamboçya’da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Bakan Fidan devreye girdi Kamboçya'da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Bakan Fidan devreye girdi
17:17 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarının küfürlü tezahüratına tepki gösterdi Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarının küfürlü tezahüratına tepki gösterdi
16:39 Yeni takımı bile hazır Ancelotti’nin inadını kıramayan Arda Real’den ayrılıyor Yeni takımı bile hazır! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor
16:24 Üçüncüsü düzenlenen ’Başkente Değer Ödülleri’ sahiplerini buldu Üçüncüsü düzenlenen 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
16:24 Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek
15:53 CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz
15:46 Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi
15:43 İsrail, Lübnan’ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var İsrail, Lübnan'ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var
15:19 Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan’a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan'a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı
15:08 Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti
14:56 Sosyal medyada silahla çekilen videolarını paylaşan 2 çocuk gözaltına alındı Sosyal medyada silahla çekilen videolarını paylaşan 2 çocuk gözaltına alındı
14:24 Polise “Öldürüp, gömüyorum“ dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapis cezası yedi Polise "Öldürüp, gömüyorum" dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapis cezası yedi
13:57 Afganistan’a giden YouTuber Alper Rende, yaşadıklarını gizli kamerayla kayda aldı: Kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim Afganistan'a giden YouTuber Alper Rende, yaşadıklarını gizli kamerayla kayda aldı: Kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 17:33:21. #1.13#
SON DAKİKA: Eyüpspor, Bodrum FK'yı deplasmanda 1-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement