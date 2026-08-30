Eyüpspor'dan Alanyaspor'a Karşı Önemli Galibiyet - Son Dakika
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Eyüpspor'dan Alanyaspor'a Karşı Önemli Galibiyet

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Eyüpspor'un Yardımcı Antrenörü Kılıç, Alanyaspor'u 2-1 yenmenin önemini vurguladı.

Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Erman Kılıç, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahalarında 2-1 kazandıkları Corendon Alanyaspor maçında iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan müsabakada teknik direktör Özhan Pulat'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına yardımcısı Erman Kılıç katıldı.

Mücadelenin ilk dakikasında geri düştüklerini hatırlatan Kılıç, "Maçın başında şanssız bir gol yedik. Haftalardan beri defans parçasını hocamızla olabildiğince çalışıyoruz. Bir ve ikinci bölge oyununu çok iyi oynayan bir takımız. Fakat ilk 2 maçta hücumda verimliliğimiz çok fazla yoktu. Bu maçta onu da düzelttiğimizi düşünüyorum. Alanyaspor'a çok fazla pozisyon vermedik. Topa da sahiptik. Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Geçtiğimiz iki hafta, futbol kamuoyunun da takdirini toplayan bir oyun geri bildirimi aldık. Nihayetinde yeni kurulmuş bir takımız. Hocamız bu işe gerçekten kafa yoran, çalışkan bir isim. İlerleyen haftalarda oyunun iki yönünü de oynayabilen daha iyi bir takım haline geleceğiz." diye konuştu.

Hücum üretkenliğini yakalamaları halinde Süper Lig'e renk katabilecek bir takım olduklarını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Yeni kurulan bir takım olması sebebiyle bazı taşların yerine oturması zaman alabiliyor. Defans tarafını çok iyi çalıştık. Özhan hocanın geçmişte çalıştığı takımlar, birinci ve ikinci bölge duruş pozisyonlarını en çok iyi yapardı. Hocanın oyunu bunun üzerine kurulu. İlk 2 maçta öndeki oyuncularımızın üretkenlik anlamında problemleri oldu. Onları doğru pasla buluşturamadık. Santrforumuzu merkezde kullanıp çok fazla kenarlara inemedik. Bir hafta boyunca sırf bunun üzerine çalıştık ve bugün de onun meyvesini aldık. Eyüpspor camiasına hayırlı olsun. Bundan sonrası için bu takımın bir hava yakaladığında Süper Lig'de daha farklı işler yapacağını düşünüyorum."

Kaynak: AA

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