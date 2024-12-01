Eyüpspor'dan Galatasaray Değerlendirmesi - Son Dakika
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Eyüpspor'dan Galatasaray Değerlendirmesi

Asbaşkan Kulaksız, Galatasaray'la 2-2 berabere kaldıkları için onur duyduklarını belirtti.

01.12.2024 23:46
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalan ikas Eyüpspor Kulübünün asbaşkanı Fatih Kulaksız, sarı-kırmızılılara karşı en iyi şekilde mücadele ettiklerini belirtti.

Fatih Kulaksız, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Onurlu ve gururlu olduklarını belirten Fatih Kulaksız, "Yaklaşık 4-5 yıldır herkes konuşuyor. En son herhalde konuşma sırası bizde. Bizler onurlu ve gururlu insanlarız. İnsanlar doğar, yaşar ve ölür. Önemli olan geride onurlu ve gururlu bir yaşam bırakmak. Sonuçta bu bir oyun. Fırıldak işler, bizde olmaz. Çocuklar, herkese cevabını verdi. Çok hırs yapma durumu da söz konusu değildi. Her maçta olduğu gibi en iyi şekilde mücadele ettik. Bizim buradan puan almamız olağan dışı bir durum. Olağan olan ise Galatasaray gibi güçlü bir takımın kazanmasıydı. Eyüpspor, her alanda en iyi mücadeleyi gösterir." ifadelerini kullandı.

"Bu haksızlığa en iyi şekilde cevap verdik"

Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'nın iyi bir Galatasaraylı olduğunu belirten Kulaksız, "Başkanımız, 6 yıl önce göreve geldiği kongrede Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi. Eyüpspor, 2. ligde borç batağındayken başkanın Galatasaray taraftarı olmasında sorun yoktu. Bu haksızlığa en iyi şekilde cevap verdik. Beşiktaş'a karşı da iyi bir mücadele gösterdik. Endişe duyacağımız bir şey yok. Bizi tanımayan insanların ithamı çok çirkin. Geçtiğimiz hafta 3 sarı kartımız vardı. Benim sarı kart gören oyuncularım, gösterenden daha çok konuşuldu. Samsunspor ile gelecek hafta oynayacağız. Onların 5-6 oyuncusu sarı kart sınırındaydı ve hiçbiri kart görmedi. Hafta içi stoperimiz Vezo'nun sakatlanması tamamen tesadüf." şeklinde konuştu.

Kulaksız, 6 yıldır hakemlerle ilgili konuşmadıklarını kaydederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Hakemleri konuşmazsak, hakem camiası daha iyi olur. Başkan Hacıosmanoğlu'na inanıyoruz. Kulüpler Birliği toplantısında bütün kurullar ordaydı. Başkan, orada herkese dürüst ve adaletli olmaları gerektiğini ifade etti. Biz kötü niyet aramıyoruz. Hatalar olacak. Hakemin 1 saniyede doğru vermesini beklediğimiz kararı televizyonda hocalar 3 saat tartışıyor. Biz, herkese saygı gösteriyoruz. Herkes de bize hak ettiğimiz saygıyı gösterecek. Futbol dışı olaylarla ilgilenmiyoruz. Avrupa kupalarına katılma hedeflerimiz var. Ülke puanı, istediğimiz seviyede değil. Biz de ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz. Milli takıma oyuncu yetiştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Eyüpspor'dan Galatasaray Değerlendirmesi - Son Dakika

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