Eyüpspor\'dan Yusuf Barasi İmzası

SÜPER Lig ekiplerinden Eyüpspor, Yusuf Barasi ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Yusuf Barasi ile sözleşme imzalamıştır. Yusuf Barasi'ye eflatun-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.