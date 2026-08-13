Eyüpspor'dan Yusuf Barasi İmzası
Eyüpspor, Yusuf Barasi ile sözleşme imzaladığını duyurdu ve başarılar diledi.
SÜPER Lig ekiplerinden Eyüpspor, Yusuf Barasi ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Yusuf Barasi ile sözleşme imzalamıştır. Yusuf Barasi'ye eflatun-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
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