Eyüpspor, Fatih Karagümrük'ü İlk Yarıda Geçti

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cihan Aydın, Gökhan Barcın, Kerem İlitangil

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Verde, Babicka (Dk. 33 Tiago Çukur), Larsson, Serginho

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari, Claro, Anıl Yaşar, Umut Meraş, Taşkın İlter, Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş, Yao, Legowski, Umut Bozok

Goller: Dk. 16 Serginho (Fatih Karagümrük), Dk. 39 Kranevitter (Kendi kalesine), Dk. 44 Legowski (Eyüpspor)

Sarı kart: Dk. 45+1 Taşkın İlter (ikas Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-ikas Eyüpspor maçının ilk yarısını, konuk takım 2-1 önde tamamladı.

16. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Verde'nin sağdan kullandığı kornerde kale sahasında Serginho'nun yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Jankat Yılmaz ile Umut Meraş'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

39. dakikada Eyüpspor beraberliği yakaladı. Umut Bozok'un pasında sağdan ceza sahasına giren Metehan Altunbaş, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Kranevitter'in ceza sahasında uzaklaştırmak istediği top ağlarla buluştu: 1-1

44. dakikada konuk takım ikinci golü buldu. Umut Meraş'ın soldan pasında Legowski'nin ceza yayı içinde bekletmeden çıkardığı şutta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2

