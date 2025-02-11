Eyüpspor, Galatasaray\'ın Genç Yıldızını Kiralamak İstiyor

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SÜPER Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala, takımların takviye çalışmaları devam ediyor. Eyüpspor, Galatasaray'ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın için harekete geçti. Eyüp Aydın'ın kiralanması için Galatasaray tarafıyla anlaşmaya varan Eyüpspor, oyuncunun kararını bekliyor. Öte yandan teknik direktör Arda Turan da genç orta saha oyuncusunu takımında görmek istiyor.