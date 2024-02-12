Eyüpspor, Gençlerbirliği\'ni 1-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
6. dakikada sol taraftan Jimmy Durmaz'ın kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisinin sağ tarafında Amilton'un yaptığı kafa vuruşunda kaleci Berke Özer'in kurtarışında meşin yuvarlak oyun alanına döndü.
12. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortada ön direkte Ampem'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
18. dakikada Murat Uçar'ın pasında ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Ampem'in içeri çevirdiği topta penaltı noktası üzerinden Bruno'nun sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 1-0
49. dakikada sol kanatta topla buluşan Recep Niyaz'ın pasında ceza yayı sağ tarafında Fredy'nin yerden uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Çetin'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.
60. dakikada Fredy'nin pasında topla buluşan Ampem, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
66. dakikada Recep Niyaz'ın pasında topa birlikte sağ taraftan ceza sahasına giren Ampem'in vuruşunda kaleci Ertuğrul Çetin'in müdahalesi sonrası savunma topu kornere gönderdi.
90+2. dakikada sol taraftan ceza sahasına yapılan ortada altıpas çizgisi üzerinde Amilton'un yaptığı kafa vuruşunda kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Muhammet Ali Doğan, Ramazan Ufuk Avdaş
Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar, Metehan Baltacı, Claro, Caner Erkin, Robin Yalçın (Bekir Yılmaz dk. 46), Ampem (Melih Bostan dk. 81), Fredy (Tugay Kacar dk. 88), Recep Niyaz (Uğur Demirok dk. 89), Regattin, Bruno (Thuram dk. 81)
Yedekler: Birkan Tetik, Saiz, Sinan Gümüş, Taşkın İlter, Seşlar
Teknik Direktör: Arda Turan
Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Nzaba (Melih Bostan dk. 73), Alperen Babacan, Wu Shaocong, Oğuzhan Berber, Ensar Kemaloğlu (Akabueze dk. 46 (Elias Durmaz dk. 82)), Jimmy Durmaz (Oltan Karakullukçu dk. 89), Yasin Güreler, Amilton, Kayode (Buğra Çağıran dk. 46), Yatabare
Yedekler: Atalay Gökçe, Yiğit Efe Demir, Arda Temur, Musa Çağıran, Özgür Çek
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Gol: Bruno (dk. 18) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Bekir Yılmaz (Eyüpspor), Ensar Kemaloğlu, Yasin Güreler (Gençlerbirliği) - İSTANBUL
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararına göre ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte motorin fiyatları da artmaya devam ediyor. Motorine bu gece yarısı itibarıyla 2 lira 55 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da motorinin litresi 44 lira 23 kuruş, Ankara'da ise 45 lira 6 kuruş oldu.
Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'a ''Beşiktaş, son 3 deplasmanda skor bulamadı?'' şeklinde bir soru yöneltildi. Bu soru karşısında neye uğradığını şaşıran Santos, ''Kupada attığımız 2 golü saymıyor musunuz, o sayılmıyor mu? Sadece ligdeki golleri mi sayıyoruz? Türkiye'de kupa maçları geçerli olmuyor mu, ilk defa böyle bir şey duyuyorum'' diyerek yanıt verdi.
31 Mart'taki yerel seçimler öncesi CHP'de aday belirleme mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Aynı gün içinde iki kez toplanan CHP MYK ve PM, adayların henüz açıklanmadığı il ve ilçelerdeki isimleri belirlemek için yoğun mesai harcıyor. Toplantıdan sızan listelere göre İstanbul'un 10 ilçesi ile 3'ü büyükşehir 4 il ve bazı ilçelerdeki belediye başkan adayları netleşmeye başladı. Öte yandan Hatay için yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş'a yönelik tepkiler de toplantıda masaya yatırılacak.
Bağcılar'da psikolojik sorunları olan bir şahıs, annesini bıçaklayarak öldürdü. Eve dönen baba ise eşini kanlar içinde yerde buldu ve oğlunun televizyona bıçakla saldırdığını gördü. Babası eve gelince evin camlarını da kıran saldırgan şahıs gözaltına alındı.
Diyarbakır Valiliği, DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Hatun'un gözaltına alındığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ''Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan 'DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun'un ilimizde gözaltına alındığına ilişkin haber ve yorumlar' kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.'' ifadelerine yer verildi.
Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler bayram ikramiyelerine yapılacak zamma çevrildi. Yılda iki kez verilen emekli ikramiyelerine yüzde 50 ile yüzde 150 arasında bir zam gelmesi bekleniyor ve düzenlemenin Mart ayında TBMM'ye gelmesi planlanıyor. Masada ise 3 farklı zam senaryosu var. Net 2 bin lira olan bayram ikramiyeleri, yapılan hesaplamalara göre yüzde 50 zam gelirse 3 bin, yüzde 100 zam gelirse 4 bin, yüzde 150 zam gelirse 5 bin lira olacak.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için şarkıcı Haluk Levent'e teklif götürülmesi ve Levent'in ise teklife olumsuz yanıt vermesi siyaset gündemine bomba gibi düştü. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, ''Kurumsal düzeyde Haluk Levent'e teklif götürmedik'' derken Haluk Levent'ten ikinci bir açıklama geldi. Levent, ''Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim. Sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. 3 kez arandım, konuştuk.'' ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?