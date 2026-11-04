Eyüpspor, şiddetli yağışla yarıda kalan Fethiyespor maçını 4-2 kazanarak tur atladı - Son Dakika
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Eyüpspor, şiddetli yağışla yarıda kalan Fethiyespor maçını 4-2 kazanarak tur atladı

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Eyüpspor, şiddetli yağışla yarıda kalan Fethiyespor maçını 4-2 kazanarak tur atladı
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Geçen hafta şiddetli yağış yüzünden 2-1 Eyüpspor üstünlüğüyle yarıda kalan Fethiyespor-Eyüpspor maçı bugün kaldığı yerden oynandı. İkinci yarıda David Costa ve Abdelhamid Sabiri'nin golleriyle toplam 4-2 kazanan Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı.

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda geçen hafta şiddetli yağış nedeniyle konuk ekip 2-1 öndeyken yarıda kalan Fethiyespor- Eyüpspor maçı ikinci yarıdan itibaren tamamlandı. Konuk Eyüpspor, 45 dakikalık mücadeleden toplam 4-2 galip ayrılarak tur atladı. Fethiye İlçe Stadı'nda 28 Ekim'deki karşılaşmanın ilk yarısında Eyüpspor'un gollerini 20'nci dakikada Pintor, 45'inci dakikada El Yamiq atarken, ev sahibi ekibin golünü 36'ncı dakikada penaltıdan Mehmet Kaan kaydetmişti. Hakem Birkan Altındaş ve yardımcıları ikinci devre öncesi takım kaptanlarıyla birlikte sahaya çıkıp topun şiddetli yağışla göle dönen zeminde farklı noktalarda sekmemesi nedeniyle maçı tatil etme kararı vermişti. Federasyon maçı 1 hafta sonrasına ertelemişti. Bugün ikinci yarıdan itibaren yeniden başlayan karşılaşmada Eyüpspor'un gollerini 47'nci dakikada David Costa ve 53'üncü dakikada Abdelhamid Sabiri attı. Fethiyespor'un golü ise 75'te İrfan Akgün'den geldi.

Kaynak: DHA
Türkiye KupasıFethiyesporEyüpsporSporSon Dakika

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