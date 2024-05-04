Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: 'Psikolojik olarak lig bizim için erken bitti' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: 'Psikolojik olarak lig bizim için erken bitti'

Geniş Video İzle

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, Süper Lig'e çıkmayı garantilediklerini ve bu sürecin birçoğu için ilk defa tecrübe edildiğini belirterek, psikolojik olarak liglerinin erken bittiğini söyledi. Yavaş, maçın kendileri için daha zor geçtiğini ifade etti.

04.05.2024 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Kerem Yavaş: "Psikolojik olarak lig bizim için erken bitti"

İSTANBUL - Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, 3-0 mağlup oldukları Göztepe maçının ardından, "Sonuçta 6 hafta öncesinden Süper Lig'e çıkmayı garantilemiştik. Bu süreci de birçoğumuz ilk defa tecrübe ediyoruz. Gurur verici bir süreç ama zorluklarını da yaşadık. Psikolojik olarak lig bizim için erken bitti" dedi.

Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Psikolojik olarak ligi erken bitirdikleri için maçın kendileri adına daha zor geçtiğine değinen Yavaş, "İki takım da hedefine ulaşmış, başarılı bir sezon geçirmiş, tartışılmaz şekilde iyi performansla bu haftaya geldi. Bu maç da bizim açımızdan daha zor bir maçtı. Sonuçta 6 hafta öncesinden Süper Lig'e çıkmayı garantilemiştik. Bu süreci de birçoğumuz ilk defa tecrübe ediyoruz. Gurur verici bir süreç ama zorluklarını da yaşadık. Psikolojik olarak lig bizim için erken bitti. Ama bu maça kadar oyuncularımız ciddi oynayarak, taktik disipline uyarak verdiğimiz görevleri gayet iyi yerine getirdi. Bu maç özelindeyse açıkçası iyi başlayamadık. Göztepe daha üstün oynayan taraftı. Yine de maçı dengeleyebilirdik ama bir savunma hatasından gol yedik. Ardından kırmızı kart aldıktan sonra maç bizim için daha zor bir hale geldi. 10 kişi kaldıktan sonra sahada pek varlık gösteremedik. Sonuç olarak Erzurum'da 1 puan alırsak 1.'liği garantileyeceğiz. Kendimize şimdi de hedef olarak bunu belirledik. Göztepe de hak ederek hedefine ulaştı. Çok iyi bir ekipleri, çok iyi bir teknik adamları var. Onları hem bu maç özelinde hem de ligde hedeflerine ulaştıkları için tekrardan tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Eyüpspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: 'Psikolojik olarak lig bizim için erken bitti' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:34 Meteoroloji’den 18 şehre sarı kod uyarısı Meteoroloji'den 18 şehre sarı kod uyarısı
22:01 Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin detayları ortaya çıktı Konum bilgisini komiser vermiş Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin detayları ortaya çıktı! Konum bilgisini komiser vermiş
21:27 Şırnak’ta sel sularına kapılan 1’i çocuk 2 kişiyi çevredekiler kurtardı Şırnak'ta sel sularına kapılan 1'i çocuk 2 kişiyi çevredekiler kurtardı
20:21 İsrail ve Hamas Kahire’de ateşkes görüşmelerine başladı İsrail ve Hamas Kahire'de ateşkes görüşmelerine başladı
18:31 Diyanet İşleri Başkanlığı, yemek ihalesi iddialarını yalanladı Diyanet İşleri Başkanlığı, yemek ihalesi iddialarını yalanladı
23:06 Olayların faturası kesildi EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya ceza Olayların faturası kesildi! EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya ceza
22:32 Maç bitti, saha karıştı Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi Maç bitti, saha karıştı! Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi
22:04 Kara yolunda kimseye aldırış etmeden çırılçıplak yürüdü Kara yolunda kimseye aldırış etmeden çırılçıplak yürüdü
21:29 Arda Gülerli Real Madrid, La Liga şampiyonu oldu Arda Gülerli Real Madrid, La Liga şampiyonu oldu
20:59 Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor’a 3-1 mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu
20:18 Adana’da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti Adana'da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti
19:25 Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı
18:59 İstanbul’daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi
18:45 Bizim çocuk ikon oldu Dortmundlu Moukoko’dan ’Arda Güler’ sevinci Bizim çocuk ikon oldu! Dortmundlu Moukoko'dan 'Arda Güler' sevinci
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 23:23:37. #1.11#
SON DAKİKA: Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: 'Psikolojik olarak lig bizim için erken bitti' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement