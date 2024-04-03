Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Rakibe saygı duymazsan, takım halinde oynamazsan mağlup olmaktan kaçamazsın

Spor

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Adanaspor'a mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Rakibe saygı duymazsan, takım halinde oynamazsan, 10 kişiyi oynayan rakibe karşı mağlup olmaktan kaçamazsın" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Eyüpspor deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Bizim için gerçekten olumsuz ve ders çıkarmamız gereken bir maç oldu. Maçtan önce bildiğiniz gibi burada kazansaydık hedefimize bitime 6 hafta kala ulaşmış olacaktık. Tüm hazırlıklarımızı kazanmak için yaptık. Buraya kazanmak için gelmiştik ancak rakibin 10 kişi kalması bile bizim oyun ritmimizi, istediğimiz oyunu sahaya yansıtmamıza yetmedi. Oyun disiplininden düştük, futbol ciddi bir oyun. Rakibe saygı duymazsan, takım halinde oynamazsan, 10 kişiyi oynayan rakibe karşı mağlup olmaktan kaçamazsın. Bugün bunu yaşadık, üzgünüz. Adanaspor'u tebrik ederiz mücadelelerinden dolayı. Onlar için de önemli bir 3 puan oldu. Bir maç kazandığımız takdirde hedefimize ulaşacağız" diye konuştu. - ADANA