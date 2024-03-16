Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Seyfettin Ünal, Serdar Soydan
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte (Dk.46 Mustafa Çeçenoğlu), Emirhan Aydoğan (Dk. 82 Sergen Piçinciol), Doğan Can Davas (Dk. 69 Levent Ayçiçek), Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Mexer, Mehmet Özcan, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı, Gakpa (Dk. 69 Soukou)
Eyüpspor: Muhammet Birkan Tetik, Claro, Robin Yalçın, Regattin (Dk. 89 Seslar), Fredy (Dk. 64 Saiz), Ömer Bayram, Recep Niyaz (Dk. 76 Bruno), Taşkın İlter, Thuram, Ampem (Dk. 64 Sinan Gümüş), Melih Kabasakal (Dk. 76 Murat Uçar)
Goller: Dk. 17 Thuram, Dk. 90+2 Mexer (kendi kalesine), Dk. 90+6 Bruno (Eyüpspor), Dk. 54 Doğan Can Davas, Dk. 72 Melih Kabasakal (kendi kalesine) (Teksüt Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Dk. 88 Saiz (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+4 Emirhan Aydoğan, Dk. 63 Mexer (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 55 Recep Niyaz, Dk. 84 Robin Yalçın (Eyüpspor)
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 yendi.
İstanbul ekibi, 2-1 mağlup durumdayken Saiz'in 88. dakikada kırmızı kart görmesine rağmen 10 kişiyle rakibine 2 gol attı.
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Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Can Aydın'ın sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildiği açıklandı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun tedavisine başlandığını belirtti.
Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Kazanmaya, puan ve puanlara talip olmaya devam edeceğiz. Nefes aldık çok şükür. Oyuncularımın ayağına sağlık' dedi.
Trabzonspor'un futbol A takımında yer alan Mehmet Can Aydın'ın yapılan antrenmanda yaşadığı ağrı sonucunda yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisi başlatıldı.
TFF 3. Lig gruplarında 24. hafta maçları oynandı. İşte alınan sonuçlar: 1. Grup: Küçükçekmece Sinopspor 1-2 Kepezspor, 52 Orduspor 2-1 Edirnespor. 2. Grup: Hacettepe 1945 SK 1-0 Turgutluspor, Kemerkent Bulvarspor 2-0 TPAO Batman Petrolspor. 3. Grup: Bornova 1877 1-0 Darıca Gençlerbirliği. 4. Grup: İdaş Çatalcaspor 2-0 Orduspor 1967.
Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı ziyaretçiler, doğal güzelliklerin tadını çıkararak kayak, snowboard ve kızakla kayma imkanı buluyor. Mart ayında bile kar yağışının devam etmesiyle birlikte kayakseverler, Ilgaz Dağı'nda keyifli bir sezon geçiriyor.
Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, son dakikada yedikleri golle mağlup olmanın acı verici olduğunu söyledi.
TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı gruplarda 31. hafta, oynanan 2 maçla başladı.
Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İ.A.'yı kaldığı otelde yakaladı. Yapılan aramada, 960 gram sentetik uyuşturucu ve 80 gram toz esrar ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanan Bandırmaspor-Eyüpspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın sonucundan üzgün olduklarını ve hatalardan ders çıkarmaları gerektiğini belirtirken, Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise zor bir maç oynadıklarını ve son dakikalarda aldıkları galibiyetten mutlu olduklarını ifade etti.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. hafta maçında Fenerbahçe Parolapara, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 25-21, 25-20, 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 73 dakika sürdü.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İdman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri, pas çalışması ve taktiksel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, maç öncesi Trabzon'a hareket etti.
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