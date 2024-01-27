Eyüpspor, Tuzlaspor\'u 4-0 mağlup etti

Stat: Eyüp
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Mahmut Gülle
Eyüpspor: Berke Özer, Metehan Baltacı, Robin Yalçın, Claro, Ömer Bayram, Bekir Yılmaz (Dk. 81 Sinan Gümüş), Saiz (Dk. 63 Seslar), Recep Niyaz (Dk. 69 Tugay Kacar), Regattin (Dk. 81 Mete Kaan Demir), Ampem (Dk. 63 Thuram), Bruno
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mehmet Zahit Çınar (Dk. 68 Ahmethan Köse), Gökhan Akkan, Awuku, Mehmet Coşkun, Ba, Tidiany, Hikmet Çiftçi (Dk. 46 Samet Asatekin), Muhammed Akarslan, Aminu (Dk. 68 Mamba), Togui (Dk. 90 Sadık Baş)
Goller: Dk. 4 Recep Niyaz, Dk. 42 ve 90 (Penaltıdan) Bruno, Dk. 71 Thuram (Eyüpspor)
Kırmızı kart: Dk. 29 Muhammed Akarslan (Tuzlaspor)
Sarı kart: Dk. 49 Ampem (Eyüpspor)
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 4-0 yendi.
Müsabakayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile analiz antrenörü Massimo Crivellaro da izledi.
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