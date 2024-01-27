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Eyüpspor, Tuzlaspor'u 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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Eyüpspor, Tuzlaspor'u 4-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, Tuzlaspor'u 4-0 mağlup etti. Müsabakayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile analiz antrenörü Massimo Crivellaro da izledi.

Eyüpspor, Tuzlaspor\'u 4-0 mağlup etti
27.01.2024 - 21:29,
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Stat: Eyüp

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Mahmut Gülle

Eyüpspor: Berke Özer, Metehan Baltacı, Robin Yalçın, Claro, Ömer Bayram, Bekir Yılmaz (Dk. 81 Sinan Gümüş), Saiz (Dk. 63 Seslar), Recep Niyaz (Dk. 69 Tugay Kacar), Regattin (Dk. 81 Mete Kaan Demir), Ampem (Dk. 63 Thuram), Bruno

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mehmet Zahit Çınar (Dk. 68 Ahmethan Köse), Gökhan Akkan, Awuku, Mehmet Coşkun, Ba, Tidiany, Hikmet Çiftçi (Dk. 46 Samet Asatekin), Muhammed Akarslan, Aminu (Dk. 68 Mamba), Togui (Dk. 90 Sadık Baş)

Goller: Dk. 4 Recep Niyaz, Dk. 42 ve 90 (Penaltıdan) Bruno, Dk. 71 Thuram (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Dk. 29 Muhammed Akarslan (Tuzlaspor)

Sarı kart: Dk. 49 Ampem (Eyüpspor)

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 4-0 yendi.

Müsabakayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile analiz antrenörü Massimo Crivellaro da izledi.

Kaynak: AA
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