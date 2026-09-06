Eyüpspor'u 3-0 yenen Çorum FK'nin teknik direktörü Uçar'dan ilk 3 puan değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eyüpspor'u 3-0 yenen Çorum FK'nin teknik direktörü Uçar'dan ilk 3 puan değerlendirmesi

Eyüpspor\'u 3-0 yenen Çorum FK\'nin teknik direktörü Uçar\'dan ilk 3 puan değerlendirmesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup eden Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, "Çorum'un Süper Lig'deki ilk 3 puanı hayırlı olsun." dedi. Uçar, 21 transfer yaptıklarını, 20 oyuncuyla yollarını ayırdıklarını belirterek performanslarının artacağını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 3-0 yenen Arca Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar, "Çorum'un Süper Lig'deki ilk 3 puanı hayırlı olsun." dedi.

Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Süper Lig'in yeni takımı olarak 21 futbolcu transfer ettiklerini, 20 oyuncu ile yollarını ayırdıklarını söyledi.

Son 10 günde 6 transfer yapıldığını belirten Uçar, "Biz bu oyunun sinyallerini diğer maçlarda da vermiştik. Bugün skora yansıttık. Savunma anlamında daha iyi durduk. Oyun anlayışımız giderek yükselecek. Performansımız giderek yükselecek. İnşallah Çorum FK'yi maç maç giderek bu sene en iyi yere taşıyacağız." diye konuştu.

Futbolcularının performansından memnun kaldığını dile getiren Uçar, "Bugün özellikle ilk 45 dakika muhteşem bir oyun vardı. İkinci yarı oyuncu değişikliklerinden sonra futbolcular biraz futbolun keyif noktasına kaçtı. Onu da aramızda konuşacağız. Belki farkı daha da artırmamız gerekir. Güzel bir skor oldu. Çorum'un Süper Lig'deki ilk 3 puanı hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Uçar, Samsunspor ve Corendon Alanyaspor maçlarını da kazanarak, milli takım arasına avantajlı gitmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Uğur Uçar, Eyüpspor, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor'u 3-0 yenen Çorum FK'nin teknik direktörü Uçar'dan ilk 3 puan değerlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor
Hobi olarak başladı şimdi para basıyor Hobi olarak başladı şimdi para basıyor
Diyarbakır’da korku dolu anlar Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar Diyarbakır'da korku dolu anlar! Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar
Damatlığını giymeye gidiyordu Düğün günü yürek yakan kaza Damatlığını giymeye gidiyordu! Düğün günü yürek yakan kaza

21:21
Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu
Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu
20:45
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç’ın son görüntüleri ortaya çıktı
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı
20:36
Helal olsun sana Arda Güler Dünya yıldızlarını solladı
Helal olsun sana Arda Güler! Dünya yıldızlarını solladı
20:04
Barcelona’nın acıması yok Rakibi perişan ettiler
Barcelona'nın acıması yok! Rakibi perişan ettiler
19:02
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini de açıkladı
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı
18:25
Rusya: Almanya’nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 21:29:36. #7.12#
SON DAKİKA: Eyüpspor'u 3-0 yenen Çorum FK'nin teknik direktörü Uçar'dan ilk 3 puan değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement