Eyüpspor'un Galibiyeti Önemli - Son Dakika
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Eyüpspor'un Galibiyeti Önemli

Kerem Yavaş, Eyüpspor'un Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçı kazanmanın kazançlı olduğunu belirtti.

19.01.2025 22:33
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- Kerem Yavaş: "Bu galibiyet bizim için çok kazançlı oldu"

İSTANBUL - Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, son haftalara göre daha iyi bir oyun oynadıklarını belirterek, "Bu galibiyet bizim için çok kazançlı oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, açıklamalarda bulundu. Yavaş, "Birçok açıdan önemli bir maçtı. Kazanmamız gereken bir maçtı. İlk yarısını iyi geçirdiğimiz Süper Lig'in ikinci devresinin ilk maçını da kazanarak başlamak istiyorduk. Hep söylüyoruz; öncelikli hedefimiz ligde kalıcı olmak. Sonrasında da alt sıralarla aramızdaki puan farkını olabildiğince açmak istiyoruz. Bu galibiyet bizim için çok kazançlı oldu. Son haftalarda oyun anlayışımızı kaybetmiştik. Bu maçla birlikte oyuna ağırlığını koyan bir takım olarak sahada olacağımızı gösterdik. Rakip Alanyaspor, ön tarafta etkili oyunculara sahip. Son 10 dakikaya kadar pozisyon vermeden iyi bir maç çıkarttık. Topa sahip olarak net bir skorla galip gelmesini bildik" diye konuştu.

Ahmed Kutucu hakkında çıkan transfer haberlerini de yorumlayan Yavaş, "Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'de yaşadığımız şampiyonlukta da bizimle birlikteydi Ahmed Kutucu. Genç ve potansiyel sahibi bir oyuncumuz. Yakın zamanda A Milli Takım seviyesine yükselen bir oyuncu. Bu tarz haberlerin çıkması gayet normal. Kendisi için kulübümüze net bir teklif gelmedi. Kendisi bizim oyuncumuz. Kulüp, kendisine gelecek teklifleri değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Politika, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

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