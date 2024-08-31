Eyüpspor'un genç forveti Erencan Yardımcı, Hoffenheim'a transfer oldu

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SÜPER Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'da 22 yaşındaki forvet oyuncusu Erencan Yardımcı, Almanya Bundesliga takımlarından Hoffenheim'a transfer oldu.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada oyuncuya emekleri için teşekkür edilirken, bonservis bedelinin ise 4 milyon Euro olduğunu duyuruldu.

Öte yandan Hoffenheim da yeni transfer Erencan Yardımcı'yı sezon sonuna kadar Avusturya ekiplerinden Sturm Graz'a kiraladı.