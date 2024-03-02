Eyüpsporlu Uğur Demirok Gözünden Yaralandı

Spor

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Bodrum FK ile oynanan maçta tribünden atılan yabancı cismin isabet etmesi sonucu gözünden yaralanan Eyüpsporlu Uğur Demirok taburcu edildi.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bodrum'daki özel bir hastanenin acil servisine kaldırılan Uğur Demirok'a müdahalede bulunuldu. Aldığı darbe sonucunda sağ gözünden yaralanan Eyüpsporlu futbolcu, bir süre doktorlar tarafından yakından takip edilecek.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Uğur Demirok, Eyüpspor kafilesiyle ilçeden ayrıldı.

Eyüpspor'un 1-0 kazandığı maçın ilk yarısında hakem kararına tepki gösteren Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken, gerginliğin artması üzerine müsabakaya bir süre ara verilmişti. Yüzüne yabancı bir cisim isabet eden Eyüpspor'un yedek oyuncusu Uğur Demirok, saha içine giren ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.