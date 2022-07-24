Kariyerinin 300. F1 yarışına çıkan Mercedes 'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton , liderin 10.587 saniye arkasında ikinci, takım arkadaşı ve vatandaşı George Russell ise liderin 16.495 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Leclerc'in yarış dışı kalmasıyla ilk sıraya geçen Verstappen, bu fırsatı iyi değerlendirdi ve doğru lastik stratejisinin de yardımıyla yarışı ilk sırada tamamladı. Sezonun yedinci birinciliğine 1.30.02.112'lik derecesiyle rahat bir yarışın ardından ulaşan Hollandalı pilot, pilotlar klasmanında açık ara liderliğini sürdürdü.

Kaynak: AA

Fransa Grand Prix, Max Verstappen, Formula 1, Redbull, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › F1 Fransa Grand Prix'sini Verstappen kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.