F1 Fransa Grand Prix'sini Verstappen kazandı - Son Dakika
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F1 Fransa Grand Prix'sini Verstappen kazandı

24.07.2022 18:39
F1 Fransa Grand Prix'sini Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı Fransa Grand Prix'sinde, Red Bull sürücüsü Hollandalı Max Verstappen birinci oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı Fransa Grand Prix'sinde, Red Bull sürücüsü Hollandalı Max Verstappen birinci oldu.

Sezonun 12. mücadelesi, Le Castellet kasabasındaki 5,8 kilometrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapıldı.

Mücadeleye pole pozisyonundan başlayan Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc, ilk sırada götürdüğü yarışın 18. turunda aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve yarış dışı kaldı.

Leclerc'in yarış dışı kalmasıyla ilk sıraya geçen Verstappen, bu fırsatı iyi değerlendirdi ve doğru lastik stratejisinin de yardımıyla yarışı ilk sırada tamamladı. Sezonun yedinci birinciliğine 1.30.02.112'lik derecesiyle rahat bir yarışın ardından ulaşan Hollandalı pilot, pilotlar klasmanında açık ara liderliğini sürdürdü.

Kariyerinin 300. F1 yarışına çıkan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, liderin 10.587 saniye arkasında ikinci, takım arkadaşı ve vatandaşı George Russell ise liderin 16.495 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Pilotlar klasmanı lideri Verstappen, puanını 233'e çıkardı. Leclerc, 170 puanla ikinci, Sergio Perez ise 163 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Sezonun 13. yarışı olan Macaristan Grand Prix'si, 31 Temmuz'da yapılacak.

Fransa Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 233 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 170

3. Sergio Perez (Meksika): 163

4. Carlos Sainz (İspanya): 144

5. George Russell (Büyük Britanya): 143

Takımlar

1. Red Bull: 396

2. Ferrari: 314

3. Mercedes: 270

4. Alpine: 93

5. McLaren: 89

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F1 Fransa Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Leclerc'in F1 Fransa Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Leclerc'in Dario Costa'dan Red Bull Uçuş Günü'nde gösteri uçuşu Dario Costa'dan Red Bull Uçuş Günü'nde gösteri uçuşu
Kaynak: AA

Fransa Grand Prix, Max Verstappen, Formula 1, Redbull, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor F1 Fransa Grand Prix'sini Verstappen kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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