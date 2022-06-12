F2 pilotu Cem Bölükbaşı'na para cezası verildi - Son Dakika
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F2 pilotu Cem Bölükbaşı'na para cezası verildi

12.06.2022 19:04
F2 pilotu Cem Bölükbaşı'na para cezası verildi

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, babasının, Azerbaycan'daki yarışın ardından İsrailli sürücü Roy Nissany'nin antrenörüyle yaşadığı tartışma nedeniyle 5000 avro para cezası aldı.

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, babasının, Azerbaycan'daki yarışın ardından İsrailli sürücü Roy Nissany'nin antrenörüyle yaşadığı tartışma nedeniyle 5000 avro para cezası aldı.

Başkent Bakü'de düzenlenen sezonun 6. ayağındaki sprint yarışından sonra ana yarışa da kaza yaparak veda eden Charouz takımı sürücüsü Cem, unutmak istediği bir hafta sonu yaşadı.

Mücadeleyi 16. sırada götüren Cem, 12. turda DAMS takımından Nissany'nin teması sonrası bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı. Kazanın ardından canlı yayına yansıyan takım telsizi diyaloglarında, Nissany'nin "Pistte bir geri zekalı var", Cem'in ise "Bana o vurdu" dediği duyuldu.

İki sürücünün de yarış dışı kalmasına neden olan kaza, mücadele sonunda incelendi ve çarpışmaya sebep olması nedeniyle Nissany'ye, sonraki yarışa 3 sıra geriden başlama cezası verildi.

Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) internet sitesinden yayımlanan yarış komiserleri raporu, olayın yarış sonuna da taşındığını gösterdi.

Buna göre, Cem'in babası Yavuz Bölükbaşı ve menajeri Temuçin Ünalp yarıştan sonra Dams takımının garajına gitti. Karşılıklı söylenen sözlerin ardından Nissany'nin antrenörü Francesco Martinez de tartışmaya dahil oldu. Kavgaya dönüşmese de tartışma, Cem'in babası ile antrenör Martinez'in birbirlerini itmesine kadar gitti.

Olay nedeniyle Yavuz Bölükbaşı'nın, Formula 2'nin sonraki ayağına katılması yasaklandı. Cem'e de 5000 avro para cezası verildi.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Cem Bölükbaşı, Formula 1, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor F2 pilotu Cem Bölükbaşı'na para cezası verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: F2 pilotu Cem Bölükbaşı'na para cezası verildi - Son Dakika
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