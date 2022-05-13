FA Cup Finali Tivibu'da - Son Dakika

Tivibu, Premiere Lig'in güçlü takımlarından Liverpool ve Chelsea arasında düzenlenen FA Cup Finali'ni futbolseverlerle buluşturuyor.

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, sporseverlere zengin içerikler sunmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından futbolseverlerin heyecanla takip ettiği FA Cup Finali Liverpool - Chelsea mücadelesi Tivibu Spor 3'ten naklen ekranlara geliyor. Yarı finalde geçtiğimiz sezonun şampiyonu Manchaster City'i uzatmalarda gelen skorla 3-2 yenen Liverpool, 12 yılın ardından tekrar FA Cup finaline adını yazdırıyor. Geçtiğimiz sezonun FA Cup finalisti Chelsea ise Crystal Palace'ı 2-0 yenerek finale yeniden ortak oldu.

Yapılan açıklamaya göre dijital TV platformu, FA Cup mücadelelerini ekrana taşımaya devam ediyor. 14 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Liverpool - Chelsea FA Cup Final mücadelesi saat 18.45'te Wembley Stadı'ndan naklen ve sadece Tivibu'da yayınlanıyor. - İSTANBUL