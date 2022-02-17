Üye Girişi
Fadıloğlu'ndan Kamil Ocak Spor Lisesi'ne ziyaret - Son Dakika

Fadıloğlu'ndan Kamil Ocak Spor Lisesi'ne ziyaret

17.02.2022 12:22
Fadıloğlu'ndan Kamil Ocak Spor Lisesi'ne ziyaret

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kamil Ocak Spor Lisesi'ni ziyaret ederek geleceğin spor insanlarıyla gençlik ve spor faaliyetleri özelinde koyu bir sohbet gerçekleştirdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kamil Ocak Spor Lisesi'ni ziyaret ederek geleceğin spor insanlarıyla gençlik ve spor faaliyetleri özelinde koyu bir sohbet gerçekleştirdi. Meslek hayallerinin peşinde emin adımlarla yürüyen genç sporculara tavsiyelerde bulunan Başkan Fadıloğlu, branşlara özgü çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi, Sürekli Satranç Eğitim Merkezi, Alleben Yüzme Havuzu, İbrahimli Spor Merkezi ve Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen faaliyetleri ziyaret eden ve Spor Akademileri başta olmak üzere tesislerin faaliyetleriyle ilgili çeşitli bilgiler alan Kamil Ocak Spor Lisesi öğrencileri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu okullarında misafir ederek katıldıkları eğitim programıyla ilgili izlenimlerini paylaştılar.

Katıldıkları özel yetenek sınavlarının ardından Kamil Ocak Spor Lisesi'nde öğrenim görmeye hak kazanan geleceğin spor bilimcilerinin misafiri olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, genç sporcularla koyu bir sohbet gerçekleştirerek, öğretmen ve antrenörlerden gerçekleştirilen eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı.

"Gençlerimizi kutluyorum"

Farklı branşlarda spor yaşamlarına devam eden ve akademik kariyer hedeflerini sportif faaliyetler üzerinde kuran gençlerin meslek hayallerine giden yolda emin adımlarla yürüdüklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gençleri ilgi ve yeteneklerinden dolayı kutladı. Fadıloğlu, "Kamil Ocak Spor Lisesi, geleceğin spor bilimcilerini yetiştiriyor. Okulumuzda, alanında uzman öğretmenlerimiz görev yapıyor. Sporcu öğrencilerimizin seçtikleri branşlarda daha nitelikli eğitim alabilmeleri adına kurumlar arası iş birliğiyle çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gençlerimiz, spor alanında yürüttüğümüz faaliyetleri yerinde incelediler, onların izlenimlerini dinledik. Bundan sonraki süreçte de tesislerimizin kapısı öğrencilerimiz için ardına kadar açık olacak. Gençlerimize spor yaşamlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Fadıloğlu'ndan Kamil Ocak Spor Lisesi'ne ziyaret
Fadıloğlu'ndan Kamil Ocak Spor Lisesi'ne ziyaret
Fadıloğlu'ndan Kamil Ocak Spor Lisesi'ne ziyaret

YORUMLAR
500

Şehitkamil, gençlik, Yüzme, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fadıloğlu'ndan Kamil Ocak Spor Lisesi'ne ziyaret - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
12:19 Ukrayna hava topuyla saldırmıştı, Rusya yanıt verdi! Savaş ihtimali her geçen dakika artıyor
12:16 17 Şubat 2022 Perşembe günü yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 825 liradan işlem görüyor
12:14 FETÖ şüphelisi, dolabın arkasında gizlenebileceğini düşünüyordu! İşte böyle yakalandı
12:10 Yaşamını yitiren Arif Şentürk'ün son görüntüsü ortaya çıktı
12:08 Sadettin Saran: En büyük hayalim Fenerbahçe başkanı olmak! Özat: Kongrede aday değil, Fenerbahçe başkanıdır
11:48 Bu dilencinin ek işi var! Gündüz dilenci, gece hırsız!
11:58 Sıla, köyünde toprağa veriliyor! İmam nikahlı eşi öldürmüştü!
11:56 Türkiye'nin dış borcu 171,6 milyar dolar! Bir yıl içinde ödenmesi gerekiyor
11:56 Artık kravat takarak, takım elbise giyerek kurtulamayacaklar! Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimine son veriliyor
11:44 Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey, Gündüz Bey'e engel olabildi mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 12:31:47. #1.11#
SON DAKİKA: Fadıloğlu'ndan Kamil Ocak Spor Lisesi'ne ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement