Fadıloğlu'ndan Kamil Ocak Spor Lisesi'ne ziyaret

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kamil Ocak Spor Lisesi'ni ziyaret ederek geleceğin spor insanlarıyla gençlik ve spor faaliyetleri özelinde koyu bir sohbet gerçekleştirdi. Meslek hayallerinin peşinde emin adımlarla yürüyen genç sporculara tavsiyelerde bulunan Başkan Fadıloğlu, branşlara özgü çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi, Sürekli Satranç Eğitim Merkezi, Alleben Yüzme Havuzu, İbrahimli Spor Merkezi ve Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen faaliyetleri ziyaret eden ve Spor Akademileri başta olmak üzere tesislerin faaliyetleriyle ilgili çeşitli bilgiler alan Kamil Ocak Spor Lisesi öğrencileri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu okullarında misafir ederek katıldıkları eğitim programıyla ilgili izlenimlerini paylaştılar.

Katıldıkları özel yetenek sınavlarının ardından Kamil Ocak Spor Lisesi'nde öğrenim görmeye hak kazanan geleceğin spor bilimcilerinin misafiri olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, genç sporcularla koyu bir sohbet gerçekleştirerek, öğretmen ve antrenörlerden gerçekleştirilen eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı.

"Gençlerimizi kutluyorum"

Farklı branşlarda spor yaşamlarına devam eden ve akademik kariyer hedeflerini sportif faaliyetler üzerinde kuran gençlerin meslek hayallerine giden yolda emin adımlarla yürüdüklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gençleri ilgi ve yeteneklerinden dolayı kutladı. Fadıloğlu, "Kamil Ocak Spor Lisesi, geleceğin spor bilimcilerini yetiştiriyor. Okulumuzda, alanında uzman öğretmenlerimiz görev yapıyor. Sporcu öğrencilerimizin seçtikleri branşlarda daha nitelikli eğitim alabilmeleri adına kurumlar arası iş birliğiyle çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gençlerimiz, spor alanında yürüttüğümüz faaliyetleri yerinde incelediler, onların izlenimlerini dinledik. Bundan sonraki süreçte de tesislerimizin kapısı öğrencilerimiz için ardına kadar açık olacak. Gençlerimize spor yaşamlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP