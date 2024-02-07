Fahrudin Omerovic: 'Bizim için önemli olan lig' - Son Dakika
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Fahrudin Omerovic: 'Bizim için önemli olan lig'

Fahrudin Omerovic: \'Bizim için önemli olan lig\'

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Sivasspor karşılaşmasının ardından, 'Bugün oyuncular 120 dakika boyunca kendi oyun tarzımıza göre bir şey yapmaya çalışılar. Bugün tur atladık ama asıl bizim için en önemli olan lig' dedi.

07.02.2024 20:40
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- Fahrudin Omerovic: "Bizim için önemli olan lig"

SİVAS - Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Sivasspor karşılaşmasının ardından, "Bugün oyuncular 120 dakika boyunca kendi oyun tarzımıza göre bir şey yapmaya çalışılar. Bugün tur atladık ama asıl bizim için en önemli olan lig" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Konyaspor, deplasmanda Sivasspor'u 1-0'lık skorla mağlup edip kupada çeyrek finale yükseldi.

Müsabakanın ardından değerlendirmede bulunan Teknik Direktör Fahrudin Omerovic, "Maça gelmeden önce depremin yıldönümünde hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Bizim için he maç önemli. Ligdeki durumumuz sıkıntılı. Kazanan bir takım oluşturmak istiyoruz. Bugün oyuncular 120 dakika boyunca kendi oyun tarzımıza göre bir şey yapmaya çalışılar. Bugün tur atladık ama asıl bizim için en önemli olan lig" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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